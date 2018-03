Duitse Koerden demonstreren, Hari tegen Gerges

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Duitse Koerden demonstreren tegen Turkse offensief

Duitse Koerden demonstreren tegen het Turkse offensief in noord Syrië. De demonstratie wordt georganiseerd door de 'Alliantie voor democratie en vrede in Afrin'. Turkije begon op 20 januari een offensief in de aan Turkije grenzende regio Afrin die door Koerden van de YPG wordt gecontroleerd. Turkije wil voorkomen dat een verbinding wordt gemaakt met het veel grotere Koerdische gebied ten oosten daarvan.

PSV en Feyenoord in actie in Eredivisie

Zowel Feyenoord als PSV komen zaterdag in actie in de Eredivisie. De Eindhovenaren spelen om 18.30 uur thuis tegen FC Utrecht en zetten bij winst weer een stapje richting de 24e landstitel uit de clubhistorie. Het geplaagde Feyenoord, dat woensdag wel de finale van de KNVB-beker bereikte, gaat om 20.45 uur op bezoek bij NAC Breda, dat strijdt tegen degradatie. AZ, tegenstander van Feyenoord in de finale, trapt om 18.30 uur in Rotterdam af tegen Excelsior en sc Heerenveen speelt om 20.45 uur thuis tegen Willem II.

Badr Hari vecht tegen Hesdy Gerges

Een jaar en drie maanden na zijn gevecht tegen Rico Verhoeven keert Badr Hari terug in de ring. De Amsterdammer neemt het op tegen Hesdy Gerges, een Amsterdammer van Egyptische komaf. De grote vraag is hoe fit de 33-jarige Hari is, nadat hij in november de training hervatte na eengevangenisstraf van zeven maanden wegens een serie mishandelingen in het uitgaansleven. De kans is groot dat het later dit jaar tot een rematch tussen Hari en Verhoeven komt, al is er nog geen datum gepland.

En verder:

- Treedt Charles Aznavour op in de AFAS Live.

- Gaat Siffan Hassan op de voorlaatste dag van de WK indoor in Birmingham opnieuw voor een medaille. De Nederlandse atlete, die donderdagzilver pakten op de 3000 meter, loopt de 1500 meter, de afstand waarop ze regerend wereldkampioen is. Ook Nadine Visser komt zaterdag in actie. De 23-jarige Noord-Hollandse gaat voor een plek in de finale van de 60 meter horden.

TV-tip: Ik vertrek

20.35-21.30 uur - NPO1: De 44-jarige Saskia en de 49-jarige John zijn zo dol op kamperen dat ze van hun hobby hun werk willen maken. Met kat Streep en de camper vertrekt het stel naar Spanje om een camping te beginnen. Het gaat alleen niet zo soepel als gehoopt. Als het spaargeld op is, is er nog maar een oplossing: een lot voor de loterij kopen.

Weer:

In de nacht van vrijdag op zaterdag kan er in het zuiden van het land nog wat sneeuw vallen, waarna het sneeuwgebied naar het midden van het land trekt. Ook daar kan zaterdagochtend nog sneeuw vallen. Op de meeste andere plaatsen is het droog. Temperaturen lopen uiteen van tussen de -2 tot 6 graden.

