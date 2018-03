Geen vervolging minister Ollongren na aangifte Baudet

Dat maakt het OM donderdag bekend.

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet deed aangifte van smaad en laster na de uitlatingen van Ollongren begin februari tijdens de Ien Dales-lezing in Nijmegen.

Hoewel hij in aanloop naar de verkiezingen nog pleitte tegen "de criminalisering van het vrije woord", vindt hij dat Ollongren zich schuldig maakt aan "demonisering van een volksvertegenwoordiger".

Ras

In de lezing verweet Ollongren de partij van Baudet ras te betrekken in het politieke debat.

Zij sprak haar zorgen uit over het feit dat Baudet geen afstand nam van de uitspraak van de nummer twee van Forum voor Democratie in Amsterdam, Yernaz Ramautarsing, die stelde dat mensen met een donkere huidskleur minder intelligent zouden zijn.

"Zo laat hij het dus onweersproken als zijn partijgenoten openlijk discrimineren op basis van ras", zei ze.

Ook verwees zij naar uitspraken van Forum-Kamerlid Theo Hiddema die eerder sprak over rassenvermenging als integratiemiddel. "De partij van Baudet lijkt geobsedeerd te zijn door één van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht: het praten over rassen in het politieke debat", zei Ollongren.

Publieke debat

Baudet sprak van "lasterlijke uitspraken", maar volgens het OM is daar geen sprake van. Ook van "smaad" is geen sprake. Bovendien, stelt het OM, gelden er in het publieke debat andere regels.

"Zou worden aangenomen dat de uitlatingen wel een bepaald feit oplevert, dan neemt de context waarbinnen de uitlatingen zijn gedaan, het publieke debat, het smadelijk karakter weg", schrijft het OM in een toelichting.

