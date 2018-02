Tilburg keert eenmalig 500 euro uit aan gedupeerden chroom-6

De gemeente heeft dat besloten vanwege de voortdurende onzekerheid over de exacte oorzaak van hun gezondheidsklachten.

In totaal achthonderd betrokkenen komen in aanmerking voor de uitkering. De mensen werden tussen 2004 en 2011 als werkloze door de gemeente aan het werk gezet bij de NS in Tilburg. Op de NS-werkplaats werden oude treinstellen geschuurd. In de oude verflagen zat zeer waarschijnlijk chroom-6 dat is vrijgekomen tijdens de werkzaamheden. Veel betrokkenen kampen sindsdien met gezondheidsklachten.

Jaarlijkse vergoeding

Een eenmalige uitkering komt bovenop de jaarlijkse vergoeding van 385 euro die de gemeente vanaf 2016 uitkeert aan 620 betrokkenen. Die tegemoetkoming is gebaseerd op het minimale eigen risico voor ziektekosten.

De gemeente en de gedupeerden wachten op de uitkomsten van een onderzoek dat het RIVM uitvoert. Wethouder Erik de Ridder noemde het dinsdag vreselijk frustrerend dat de betrokkenen zich zo lang zorgen maken.

Tilburg benadrukt dat de uitkering niet betekent dat de gemeente onjuist heeft gehandeld.

