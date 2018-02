Eerste marathon op natuurijs, VN bespreekt situatie Syrië

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Eerste marathon op natuurijs

Woensdag wordt in Haaksbergen de eerste marathon op natuurijs van deze winter verreden. De ijzers kunnen ondergebonden worden omdat het ijs er de vereiste dikte van 3 centimeter heeft. De ijsvloer in sportpark 't Cranevelt in Arnhem is ook dik genoeg, maar de kwaliteit van het ijs in Haaksbergen is beter. Het is de zesde keer sinds 2000 dat de eerste marathon op natuurijs in Haaksbergen wordt gehouden.

Veiligheidsraad VN bespreekt Syrië

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) zal woensdag de situatie in Syrië nogmaals bespreken. António Guterres, de secretaris-generaal van de VN noemde de omstandigheden in de Syrische enclave Oost-Ghouta onlangs "de hel op aarde" en riep de strijdende partijen op de afgekondigde wapenstilstand te respecteren.

Ahold Delhaize komt met cijfers

Ahold Delhaize maakt woensdag vierdekwartaalcijfers en de resultaten over heel 2017 bekend. Vorige maand publiceerde het supermarktconcern al voorlopige cijfers. Hieruit bleek dat het bedrijf in het laatste kwartaal van vorig jaar vooral in Nederland goed gepresteerd heeft. Dit was onder meer dankzij sterke verkopen rond de feestdagen. De Nederlandse tak van het concern boekte in het vierde kwartaal een omzet van 3,7 miljard euro. Hieronder vallen naast Albert Heijn ook Etos, Gall & Gall en bol.com.

Feyenoord moet seizoen redden in halve finale KNVB-beker

Het wordt een spannende avond voor Feyenoord, want de Rotterdamse club speelt om 20.45 uur in de halve finales van het KNVB-bekertoernooi thuis tegen Willem II. Omdat Feyenoord in de Eredivisie op grote achterstand staat, is bekerwinst de enige manier om het seizoen nog enige glans te geven. De andere halve finale gaat tussen AZ en FC Twente. Die wedstrijd begint al om 18.30 uur in Alkmaar. De finale van het bekertoernooi, dat vorig jaar werd gewonnen door Vitesse, is op 22 april in De Kuip.

WK baanwielrennen in Apeldoorn

Het is woensdag de eerste dag van de WK baanwielrennen in sportcentrum Omnisport in Apeldoorn. Er komen woensdag veel Nederlanders in actie en uiteraard zijn er ook medaillekansen. Op de eerste dag zullen de ogen vooral gericht zijn op de Nederlandse ploeg op de teamsprint, die met onder meer de zeer talentvolle Harry Lavreysen voor de wereldtitel gaat. De WK duurt nog tot en met zondag.

En verder:

- Komt na weken van onthullingen de biografie over Gordon uit. Auteur Marcel Langedijk sprak met de zanger onder meer over zijn cocaïnegebruik. "Maar geloof me, het boek is zoveel meer dan die excessen die genoemd worden", meent Gordon.

- Wordt een regiezitting gehouden in de zaak over de ontsnappingspoging van Benaouf A. uit een gevangenis in Roermond. Handlangers probeerden een helikopter te kapen om hem te bevrijden, maar dit werd verijdeld.

TV-tip: De wereld volgens 80-jarigen

20.30-21.30 uur - SBS6: Wat vinden acht mondige bejaarden eigenlijk van de moderne wereld waarin ze hun rollator voortduwen? Om deze vraag echt te kunnen beantwoorden, wonen de kwieke tachtigers een maand lang in een supermodern huis en krijgen zij gezelschap van vier jongeren. Viktor Brand ontlokt de oudjes ondertusse hilarische uitspraken.

Weer:

In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdagochtend komt de gevoelstemperatuur naar verwachting onder de -15 graden uit. Met name in de noordelijke helft van het land kan een kleine sneeuwbui vallen en dit kan plaatselijk tot gladheid leiden. Het wordt zo'n -5 in de kustgebieden en -9 in het oosten en zuidoosten. Woensdag start droog en helder, maar door de matige oostenwind voelt het koud aan. In de middag laat de zon zich wat meer zien en blijft het waarschijnlijk droog. Het kwik kan oplopen tot -2 in Zeeland en -4 in het noordoosten. In de avond blijft het flink waaien en kunnen de gevoelstemperaturen in het hele land weer onder de -15 uitkomen.

