Goudkans voor Nuis op 1000m, besluit in zaak Holleeder

Nuis gaat op 1000 meter voor tweede olympisch goud

Op de Winterspelen in Pyeongchang staat de 1000 meter voor mannen op het programma. Namens Nederland is Kjeld Nuis, vorige week al winnaar van de 1500 meter, dé favoriet. Grootste concurrent van de Zuid-Hollander is de Noor Havard Lorentzen en die is in bloedvorm, getuige zijn gouden plak dinsdag op de 500 meter. Uiteraard is Nuis niet de enige Nederlander op de kilometer, maar Kai Verbij en Koen Verweij maken minder kans op een medaille. Verbij kampte in de aanloop naar de Spelen met een liesblessure en werd op de 500 meter slechts negende. Ook voor Verweij (elfde op de 1500 meter en gepasseerd bij de ploegachtervolging) zijn de Spelen tot dusver een teleurstelling.

Verkiezingen en geld centraal op Europese top

De regeringsleiders van de 27 Europese lidstaten buigen zich vrijdag tijdens een speciale top over de vraag hoe de samenstelling van het Europees Parlement er na de Brexit in 2019 uit gaat zien. Ook wordt er gekeken naar de EU-begroting voor de periode 2021-2027 en wordt er bepaald wie de volgende voorzitter van de Europese Commissie wordt. Premier Mark Rutte liet donderdag weten dat hij niet wil dat Nederland opdraait voor het gat in de begroting van de EU dat ontstaat met het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Het vertrek van de Britten zorgt voor een gat in de begroting van minstens 12 miljard euro. Nederland wordt al relatief zwaar getroffen door de Brexit en wil niet ook nog eens meer aan de EU afdragen.

Rechtbank beslist over afspraken Sonja Holleeder met OM

De rechtbank in Amsterdam beslist of Sonja Holleeder, de zus van Willem Holleeder, (dan wel haar advocaat) openheid van zaken moet geven over afspraken die zij in 2017 heeft gemaakt met de Staat met betrekking tot haar getuigenis. Holleeders advocaten hebben hierom verzocht. Hierdoor is de geplande zitting komen te vervallen en vindt er een korte zitting van tien minuten plaats. Donderdag werd Holleeder door het Openbaar Ministerie gehoord en werden onder meer heimelijk opgenomen gesprekken tussen Holleeder en zijn zussen Astrid en Sonja beluisterd. Hierbij liepen de frustraties bij Holleeder zo nu en dan hoog op.

Degradatiewedstrijd FC Groningen-NAC Breda in Eredivisie

In de Eredivisie staat vrijdag één wedstrijd op het programma en dat is het degradatieduel tussen FC Groningen en NAC Breda. Nummer dertien FC Groningen kent een teleurstellend seizoen en moet winnen om afstand te nemen van de degradatieplaatsen. Nummer vijftien NAC staat er nog slechter voor en heeft in 2018 pas een keer gewonnen.

Uitspraak kort geding om vliegveld Maastricht

Vrijdag doet de rechter uitspraak in een kort geding over vliegveld Maastricht Aachen Airport. De Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek probeert via dit kort geding een besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) terug te draaien. Zij besloot eind vorig jaar het gebruik van de hele startbaan van het vliegveld te gedogen, terwijl de inspraakprocedure nog loopt en de vergunningsprocedure nog een jaar duurt. De stichting is het hier niet mee eens en stapte naar de rechter.

Verdachte mislukte aanslag metro Londen voor de rechter

De man die ervan wordt verdacht op 15 september vorig jaar een zelfgemaakte bom in het metrostation Parsons Green in Londen te hebben neergelegd, moet voor de rechter verschijnen. Door de ontploffing van het explosief raakten dertig mensen gewond. Volgens de Londense politie werd er een "geïmproviseerd explosief" gebruikt, dat eenvoudig en goedkoop was.

En verder:

- Gaan de Landelijke Sterrenkijkdagen van start. Op meer dan vijftig locaties verspreid over Nederland kunnen mensen meer leren over de sterrenhemel via speciaal opgestelde telescopen.

- Presenteert het Formule 1-team van McLaren om 8.00 uur de nieuwe auto voor 2018, die zal worden bestuurd door Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne.

TV-tip: The Voice Kids

Vrijdag 23 februari: Terwijl de overwinningstranen van Jim nog niet koud zijn opgedroogd, staan er alweer tientallen miniatuurzangertjes te trappelen om te laten zien en horen dat talent niets, maar dan ook niets met leeftijd te maken heeft. Dit seizoen krijgen Marco, Ilse en Ali concurrentie van een vierde coach: Douwe Bob.

Weer:

Vrijdag vroeg vriest het nog licht. In de middag wordt het 2 tot 4 graden. De gevoelstemperatuur ligt door de stevige oostenwind lager. Wel is het vooral later overal vrij zonnig. In het weekend waait de snijdende oostenwind stevig door. Het vriest licht tot matig. Zaterdag dooit het overdag 3 tot 5 graden. Zondag komt het kwik met moeite 2 graden boven het vriespunt uit

