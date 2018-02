Ploegenachtervolging, hoger beroep Posbankmoord

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Finale ploegenachtervolging bij mannen en vrouwen

Op de Olympische Spelen in Pyeongchang is de kans groot dat Nederland voor het eerst sinds vrijdag weer een of zelfs twee gouden medailles pakt. De achtervolgingsploegen(mannen en vrouwen) rijden namelijk een halve finale en als het goed is daarna ook de finale. Beide teams zijn titelverdediger. Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en Patrick Roest, die de tegenvallende Koen Verweij vervangt, rijden tegen Noorwegen om een plek in de eindstrijd. De andere halve finale gaat tussen Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. De Nederlandse formatie bij de vrouwen bestaat uit Ireen Wüst, Antoinette de Jong, Marrit Leenstra en reserve Lotte van Beek, die in de halve finale tegen de Verenigde Staten Leenstra vervangt. De andere halve finale gaat tussen Canada en wereldrecordhouder Japan.

Hoger beroep Posbankmoord van start

Woensdag gaat het hoger beroep van start in de zaak die draait om de Posbankmoord. De twee mannen die ervan worden verdacht Alex Wiegmink uit Drempt te hebben doodgeschoten in 2003 zijn in beroep gegaan tegen hun straf. De rechtbank veroordeelde Souris R. uit Veghel op 7 juni vorig jaar tot zestien jaar voor het doden van Alex Wiegmink op de Posbank in Rheden in 2003. Medeverdachte Frank S. uit Boekel kreeg veertien jaar cel. Tegen het duo was dertien jaar celstraf geëist. R. heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend en zijn hoger beroep komt niet als een verrassing. Frank S. toonde tijdens de rechtszaak veel berouw en zei elke straf te accepteren. Zijn beslissing om zijn straf aan te vechten is daarom opmerkelijker. Woensdag worden de strafeisen bekend.

Laatste heenduels achtste finales Champions League

In de achtste finales van de Champions League staan de laatste twee heenwedstrijden op het programma. Kevin Strootman wacht met AS Roma een lastige uitwedstrijd bij Shakhtar Donetsk, de Oekraïense ploeg die in de groepsfase tot twee keer toe te sterk was voor Feyenoord. Manchester United,de club van Daley Blind, gaat op bezoek bij Sevilla. Over drie weken zijn de returns Italië en Engeland.

Trump ontmoet studenten en docenten Florida

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag een ontmoeting met studenten en docenten ter nagedachtenis van de dodelijke schietpartij in Parkland in Florida op 14 februari. Bij de schietpartij kwamen zeventien studenten om het leven. De schutter is de 19-jarige Nikolas Cruz, een oud-leerling die van school was gestuurd. Hij heeft zijn daad bekend.

Zaak betrokkenheid terrorisme van start

De inleidende zitting begint in de zaak tegen twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij terrorisme. Een 38-jarige man uit Geleen wordt deelname aan een criminele organisatie, het plegen van terroristische misdrijven en geld witwassen verweten, gepleegd te Geleen in de periode van 1 januari 2014 tot en met 7 november 2017. De 34-jarige verdachte is de secretaris, tevens vicevoorzitter van de Al Houda Moskee in Geleen. Het OM verdenkt hem volgens de tenlastelegging van het financieren van terrorisme, deelname aan een organisatie met het oogmerk van het plegen van terroristische misdrijven en witwassen.

Mogelijke recordrit Mathieu van der Poel

Het kan een bijzondere dag worden voor Mathieu van der Poel,want de Nederlander gaat in het Belgische Waregem in zijn voorlaatste veldrit van dit seizoen voor een recordzege. De 23-jarige Van der Poel boekte zondag zijn dertigste overwinning van dit seizoen en evenaarde daarmee het record van de legendarische Belg Sven Nys, die in het seizoen 2006/2007 dertig keer won. Mocht Van der Poel niet winnen in Waregem dan heeft hij zondag in Oostmalle nog een kans om Nys voorbij te gaan.

TV-tip: 2Doc: The Reagan Show

22.55-0.10 op NPO 2: Dankzij de verslechterde economie en de Iraanse gijzelingscrisis wist republikein Ronald Reagan het tot president van de Verenigde Staten te schoppen. In The Reagan Show een portret dat de absurditeit en het charisma laat zien van de acteur die de belangrijkste rol van zijn leven speelt: die van leider van de vrije wereld.

Weer:

Woensdag blijft het droog. Er zijn flinke perioden met zon. Het wordt in de middag 4 tot 6 graden bij een matige noordoostenwind. In de tweede helft van de week verandert er weinig. Wel steekt er een schrale oostenwind op. De zon schijnt vaak, toch wordt het elke dag iets kouder.

