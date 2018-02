Uitspraken serieverkrachter en zedenzaak Valkenburg

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak Hoge Raad in zaak Utrechtse serieverkrachter

De Hoge Raad doet uitspraak in de zaak van de Utrechtse serieverkrachter Gerard T., die eerder door zowel de rechter als het hof tot zestien jaar cel werd veroordeeld. Die straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Gerard T. werd veroordeeld voor de verkrachting van vier jonge vrouwen. Hij werd ook verdacht van achttien andere verkrachtingen, maar voor deze gevallen kon onvoldoende bewijs geleverd worden voor vervolging.

Uitspraak in Valkenburgse zedenzaak door Hoge Raad

Ook in de Valkenburgse zedenzaak doet de Hoge Raad dinsdag uitspraak. Het gerechtshof in Den Bosch sprak eind december 2016 vier mannen vrij in het hoger beroep van de zaak die draait om seks en ontucht tegen betaling met een minderjarig meisje. Dit vond plaats in een hotel in Valkenburg. 23 andere verdachten werden veroordeeld tot taakstraffen en een celstraf van één dag. Het OM is van mening dat de rechters bij zes verdachten niet de 'substantiële' vrijheidsbenemende maatregel oplegden die de aanklagers wel hadden geëist. Het hof meende namelijk dat klanten niet bewust op zoek waren geweest naar een minderjarige. Het OM vindt de celstraf van één dag te weinig en in strijd met de bedoeling van de wet.

Herdenkingsdienst en uitvaart oud-premier Lubbers

Voor de vorige week overleden oud-premier Ruud Lubbers vindt in de Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam een herdenkingsdienst plaats. Aansluitend zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden. Maandag kon het publiek afscheid nemen van de op 78-jarige leeftijd overleden Lubbers. De geboren Rotterdammer was de langstzittende premier van Nederland. De CDA'er stond aan het hoofd van drie kabinetten in de periode van 1982 tot 1994. Hij regeerde eerst zeven jaar met de VVD van Ed Nijpels en Joris Voorhoeve. Daarna volgden vijf jaar met de PvdA van Wim Kok.

Cryptomunt 'Petro' in de verkoop in Venezuela

Dinsdag begint de voorverkoop van de Venezolaanse cryptomunt met de naam petro. De virtuele munt zou het equivalent van een vat Venezolaanse ruwe olie waard zijn. Er zullen in totaal 100 miljoen petro's worden uitgegeven. De Venezolaanse overheid hoopt met de introductie van een eigen virtueel betaalmiddel onder meer Amerikaanse sancties te omzeilen.

En verder:

- Mag de verdediging in het Holleeder-proces vragen stellen aan zus Sonja Holleeder. Sonja was maandag uitgebreid aan het woord.

- Vindt de uitvaart van de Deense prins Henrik plaats in Kopenhagen.

TV-tip: Opsporing verzocht

21.25-22.20 uur op NPO 1: Opsporing Verzocht verruilt de studio in Hilversum vanavond voor het gemeentehuis van Landgraaf. Hier vraagt het nationale opsporingsprogramma extra aandacht voor het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek dat gehouden wordt omtrent de dood van Nicky Verstappen.

Weer:

Dinsdag valt er in Zeeland mogelijk nog een spat regen, elders is het droog met soms zon bij een graad of 6. Vanaf woensdag is het droog met steeds meer zon. 's Nachts vriest het licht tot matig. Overdag is het ruim boven nul, maar voelt het door de oostenwind kouder aan.

