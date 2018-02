500 meter mannen, uitspraak politiemol Weert

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak politiemol Weert

Maandag doet de rechtbank in Den Bosch uitspraak in de zaak tegen de vermeende politiemol Mark M. De man (31) zou tegen betaling vertrouwelijke politie-informatie hebben verkocht aan criminelen. Het Openbaar Ministerie heeft daarom vijf jaar cel geëist voor corruptie, witwassen, computervredebreuk, schending van zijn ambtsgeheim en deelname aan een criminele organisatie. Ook vier mede-verdachten horen hun straf. Zij zouden de informatie hebben verkocht.

500 meter mannen in Pyeongchang

Na twee medailleloze dagen op de Olympische Spelen in Pyeongchang is de kans groot dat de Nederlandse schaatsers maandag weer een of meerdere plakken pakken. De 500 meter voor mannen staat namelijk op het programma en met wereldkampioen sprint Kai Verbij, wereldkampioen 500 meter Jan Smeekens en Ronald Mulder, Europees kampioen op de kortste sprintafstand, heeft ons land drie kanshebbers op goud, maar de internationale concurrentie is groot. De vrouwen rijden maandag de kwartfinales ploegachtervolging. Van de formatie met Ireen Wüst, Marrit Leenstra en Antoinette de Jong mag verwacht worden dat plaatsing voor de halve finales, die woensdag verreden worden, geen probleem is. De zevende Nederlander die maandag in actie komt is snowboardster Cheryl Maas. De Brabantse wil zich bij de kwalificaties van het onderdeel Big Air plaatsen voor de finale en daarvoor moet ze bij de eerste twaalf eindigen.

Staking piloten Transavia

Piloten van Transavia gaan maandagnacht- en ochtend staken. Vanaf middernacht tot 12.00 uur in de middag gaan er daardoor geen vluchten van de maatschappij. De piloten staken omdat ze al veertien maanden geen cao meer hebben. Belangrijkste struikelblok in de onderhandelingen is de roostervoering. De werktijden zouden zo onvoorspelbaar zijn, dat het voor de piloten haast onmogelijk is het werk te combineren met bijvoorbeeld gezinstaken of hobby's.

Presentatie nieuwe Red Bull Max Verstappen

Het Red Bull Racing van Max Verstappen presenteert om 9.00 uur de RB14, de wagen waarmee de Nederlander samen met zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo het komende Formule 1-seizoen gaat rijden. De vraag is welk kleurenschema de nieuwe auto zal hebben. Het team heeft sinds dit jaar sportwagenfabrikant Aston Martin als titelsponsor. De RB14 zal ook in 2018 weer voorzien zijn van een Renault-motor en de vanaf dit seizoen verplichte halo.

Verhoor Sonja Holleeder in zaak Holleeder

Maandag is de eerste dag van het verhoor van Sonja Holleeder in het proces tegen haar broer. Willem Holleeder is in de afgelopen twee weken vijf dagen lang verhoord en nu is zijn zus aan de beurt. Volgens Sonja is haar broer verantwoordelijk voor de dood van haar man Cor van Hout (2003). Zij zal dinsdag en vrijdag ook worden gehoord in de rechtbank van Amsterdam in Osdorp.

Afscheid Lubbers in Rotterdam

In de Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam kan het publiek afscheid nemen van de woensdag overleden oud-premier Ruud Lubbers. Tussen 13.00 en 19.00 uur zijn de deuren van de kerk open en ligt een condoleanceregister klaar. Dinsdag vindt er in dezelfde kerk een herdenkingsdienst plaats en zal Lubbers naderhand in besloten kring worden begraven. De CDA'er overleed vorige week op 78-jarige leeftijd in zijn woonplaats Rotterdam in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen.

En verder:

- De ministers van Financiën van de eurolanden komen maandag in Brussel bijeen om te praten over wie de rechterhand moet worden van Mario Draghi bij de Europese Centrale Bank (ECB).

- Vindt er in Den Haag een demonstratie plaats 'tegen het buitensporige politiegeweld' tijdens de arrestatie van een 39-jarige man in Waddinxveen. De man overleed tijdens de arrestatie.

TV-tip: Tiki Taka Touzani

22.00-22.30 uur op RTL 7: Freestylevoetballer en balkunstenaar Soufiane Touzan laat de panna’s, trucjes en drones ons de komende vier weken weer om de oren vliegen. Hij trapt dit nieuwe seizoen af met Justin Kluivert, die laat zien dat de spreekwoordelijke appel qua talent en skills niet ver van de boom valt.

Weer:

Maandag is het meestal bewolkt met eerst in het noorden lichte regen of motregen, later ook in het zuiden en westen van het land. Het wordt 5 tot 7 graden en de zuidenwind is zwak tot matig. Dinsdag valt er aan zee mogelijk een spat regen, elders is het droog met soms zon. Na dinsdag is het vrijwel droog met ruimte voor de zon. 's Nachts vriest het licht tot matig en overdag is het ruim boven nul.

