Protest tegen Oekraïense president en PEC tegen Ajax

Groot protest tegen Oekraïense president Poroshenko

In de Oekraïense hoofdstad Kiev wordt een grote demonstratie verwacht tegen het beleid van president Petro Poroshenko. Met de demonstratie, een idee van de oud-president van Georgië, Michail Saakasvili, wordt gepleit voor het afzetten van Poroshenko. Saakasjvili was van 2004 tot 2013 president van Georgië. Hij verloor zijn Georgische nationaliteit omdat hij na zijn ambtstermijn het Oekraïense staatsburgerschap aannam en daar de politiek in ging. Door een geschil met de Oekraïense regering is hij nu statenloos. Afgelopen week kwam Saakasjvili naar Nederland om zich te vestigen, zijn vrouw Sandra Roelofs heeft de Nederlandse nationaliteit.

PEC tegen Ajax in Eredivisie

Ajax en Feyenoord in actie in Eredivisie De meest in het oog springende Eredivisiewedstrijd zondag is de 'topper' tussen PEC Zwolle en Ajax. De Zwollenaren staan nog altijd knap vijfde, terwijl nummer twee Ajax kan inlopen op PSV. Feyenoord neemt het thuis op tegen Heracles Almelo en mede door de vele afwezigen overweegt trainer Giovanni van Bronckhorst Robin van Persie in de basis te zetten. Roda JC speelt thuis tegen FC Utrecht en met FC Twente tegen Sparta staat er zondag ook een heus degradatieduel op het programma. De Rotterdamse hekkensluiter heeft maar twee punten minder dan de ploeg van trainer Gertjan Verbeek, die een plekje hoger staat.

Nederlanders in actie op ploegenachtervolging en 500 meter vrouwen

Na de eerste medailleloze dag voor Nederland op de Spelen Pyeongchang, is de kans groot dat ons land zondag opnieuw geen plak pakt. Met Jorien ter Mors, die eerder deze Spelen goud won op de 1000 meter, Anice Das en Lotte van Beek heeft Nederland op de kortste sprintafstand namelijk geen kanshebbers op een medaille. Favoriet voor goud is de Japanse Nao Kodaira.

Federer aast op derde titel ABN Amro-toernooi

Federer gaat voor titel derde titel op ABN Amro-toernooi Roger Federer heeft de nummer één-positie al heroverd, maar hij wil zijn week op het ABN Amro-toernooi in stijl afsluiten door ook de titel te pakken in Rotterdam. De 36-jarige Zwitser speelt in de eindstrijd tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov, die vijfde staat op de wereldranglijst. Als Federer wint dan pakt hij voor de derde keer de titel in Ahoy, nadat hij 2005 en 2012 al de sterkste was.

Protesten tegen uitzetting Afghaanse vluchtelingen

In Amsterdam, Utrecht en Nijmegen worden protestacties gehouden tegen de uitzetting van Afghaanse vluchtelingen. De Europese Unie is van plan zo'n 80.000 Afghaanse vluchtelingen naar Afghanistan uit te zetten, ondanks dat het land nog steeds wordt geteisterd door geweld van onder andere de Taliban en Islamitische Staat. De komende week zullen zeker in twintig andere steden in Europa mensen om die reden de straat op gaan. Uit cijfers van de Verenigde Naties bleek afgelopen week dat in 2017 bijna 3.500 Afhanen omkwamen bij het geweld in hun land. Zeker 7.000 mensen raakten gewond.

En verder:

- Wordt in Amsterdam het gedenkteken 'Joodsche School 10 en 11' onthuld. Het monument dient ter nagedachtenis van de kinderen en leerkrachten die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar school gingen op de door de Duitse bezetter ingestelde 'Joodsche School 10 en 11'.

- Worden de belangrijke Britse filmprijzen, de BAFTA's, uitgereikt.

TV-tip: Vtwonen weer verliefd op je huis

19:30-20.30 uur op SBS6: Remco en Barbara zijn verliefd en verloofd, maar wonen nog niet samen. Barbara wil best bij Remco intrekken, maar haar bij elkaar geraapte antiek vloekt bij het strakke, grijze interieur van Remco. Presentator Kees Tol probeert samen met stylist Frans Uyterlinde de woonstijlen van het koppel te verenigen.

Weer

In de nacht van zaterdag op zondag gaat het op de meeste plaatsen een paar graden vriezen. Ook kan er een enkele mistbank ontstaan. Zondag overdag is er echter ruimte voor de zon en klaart het op de meeste plaatsen op. In het noorden en westen is het soms wel bewolkt. Richting het einde van de avond kan er weer neerslag vallen.

