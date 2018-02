Knegt op jacht naar goud, PSV tegen Heerenveen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Medaillekansen voor Knegt bij Spelen in Pyeongchang

De achtste dag van de Olympische Spelen in Pyeongchang is de eerste dag waarop geen langebaanschaatsers in actie komen. Toch zijn er medaillekansen voor Nederland, want shorttracker Sjinkie Knegt rijdt de 1000 meter, de afstand waarop hij vier jaar geleden in Sochi brons veroverde. Ook Itzhak de Laat gaat van start en bij de vrouwen rijden Jorien ter Mors en Suzanne Schulting de 1500 meter. Voor skeletonster Kimberley Bos staan zaterdag de twee laatste van in totaal vier runs op het programma. In de tussenstand staat de Nederlandse op de negende plaats.

PSV treft Heerenveen in Eredivisie

In de Eredivisie staan vier wedstrijden op het programma en de meest in het oog springende is PSV tegen sc Heerenveen. De Eindhovense koploper wil in eigen stadion weer een stapje richting de titel zetten, waarna nummer twee Ajax zondag uit speelt tegen PEC Zwolle. Vitesse treft zaterdag Excelsior, AZ speelt in Breda tegen NAC en ADO Haag neemt het op tegen Willem II.

Regeringsleiders bijeen op veiligheidsconferentie München

Regeringsleiders komen bijeen in het Duitse München voor de Münchner Sicherheitskonferenz, een internatioanele veiligheidsconferentie. Namens Nederland zijn premier Mark Rutte en minister Ank Bijleveld van Defensie aanwezig. De Britse premier Theresa May zal haareerste zogenoemde Road to Brexit-speech houden waarin ze meer toelichting zal geven op de wensen van het Verenigd Koninkrijk als het gaat om de uittreding uit de Europese Unie.

Halve finales ABN Amro-toernooi met Roger Federer

Door zijn zege vrijdag op Robin Haase is Roger Federer al zeker van de nummer één-positie op de wereldranglijst, maar de Zwitser wil ook de titel op het ABN Amro-toernooi. Zaterdag staan de halve finales op het programma en daarin neemt Federer het op tegen de Italiaan Andreas Seppi. De andere halve eindstrijd gaat tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Belg David Goffin.

Denen nemen afscheid van prins Henrik

Denen kunnen in de Christiansborg Slotskirke in Kopenhagen afscheid nemen van de dinsdag overleden prins Henrik. De prins, echtgenoot van koningin Margrethe, overleed op 83-jarige leeftijd. Hij leed aan Alzheimer en het ging al langere tijd slecht met zijn gezondheid. De prins wordt komende dinsdag gecremeerd, zijn as wordt, zoals de prins wenste, in twee delen uitgestrooid, in zee en in de privétuin van Fredensborg Slot.

En verder:

- Herdenkt Kosovo dat het in 2008 de onafhankelijkheid uitriep.

- Vindt in Den Haag de landelijke viering van het Chinees Nieuwjaar plaats.

TV-tip: Partners in Crime

23.35-0.30 uur op NPO 2: 1952. Het getrouwde stel Tuppence (Jessica Raine) en Tommy (David Walliams) zit voor ze het goed en wel in de gaten hebben midden in een spionagethriller wanneer Jane Finn, een vrouw die zij toevallig ontmoetten in de trein van Parijs naar Londen, plotsklaps verdwijnt nadat haar vriend naar de eeuwige jachtvelden werd geschoten.

Weer

Zaterdag is het weer rustig. Al snel breekt vanuit het westen de zon vaak door. Het wordt in de middag 6 tot 8 graden. Zondag waait er een matige zuidenwind. De zon schijnt geregeld. Eerst is het droog, later neemt vanuit het westen de kans op een bui toe. De middagtemperatuur ligt rond 7 graden. Na het weekend wordt het kouder.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg