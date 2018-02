1500 meter mannen en verklaringen zussen Holleeder

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Verweij en Nuis azen op olympisch goud bij 1500 meter

Op de Spelen in Pyeongchang staat bij het schaatsen het koningsnummer op het programma voor mannen: de 1500 meter. Uiteraard zijn er ook op deze afstand medaillekansen voor Nederland. Koen Verweij, die vier jaar geleden op drie duizendsten naast olympisch goud greep, aast op revanche en zijn grootste concurrent is landgenoot en wereldkampioen Kjeld Nuis. De derde Nederlander op de 1500 meter, Patrick Roest, behoort niet tot de topfavorieten, maar een medaille is ook voor hem zeker niet uitgesloten.

Drukke shorttrackdag in Pyeongchang

Het wordt ook een drukke shorttrackdag in Pyeongchang. Na het zilver van zaterdag (1500 meter) komt Sjinkie Knegt weer in actie, al kan hij nog geen medaille pakken. Evenals Daan Breeuwsma en Itzhak de Laat rijdt de Fries de kwalificatie van de 1000 meter. Daarnaast gaat Knegt dinsdag met de Nederlandse relayploeg, voor een plek in de finale (acht teams strijden voor vier finaleplekken), die op donderdag 22 februari verreden wordt. De Laat, Breeuwsma, Dennis Visser en Dylan Hoogerwerf completeren de ploeg. Bij de vrouwen gaat het koninginnennummer, de 500 meter, verder met de kwartfinales (later op de dag ook de halve finales en de finale) en er is nog één Nederlandse in de race: Yara van Kerkhof.

Verklaringen zussen Holleeder en Sandra den Hartog besproken in proces Holleeder

Op de vijfde dag van het proces tegen Willem Holleeder worden de uitgewerkte versies van de verklaringen van zijn ex-vriendin Sandra den Hartog en zussen Sonja en Astrid besproken. Die verklaringen, die de verdenkingen tegen Holleeder zouden moeten onderbouwen, werden in de afgelopen jaren door het Openbaar Ministerie verzameld. Ook zal de rechtbank van Amsterdam ingaan op de periode na de vrijlating van Holleeder in 2012. Maandag werden tijdens de zitting zijn contacten in het criminele circuit besproken. Holleeder ontkende onder meer betrokken te zijn geweest bij de moord op John Mieremet en zei dat de man het juist op zijn leven had gemunt.

Tweede Kamer debatteert over politieke lot minister Zijlstra na Poetin-leugens

De Tweede Kamer debatteert met minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) over de leugens die hij vertelde over een ontmoeting met Vladimir Poetin. Volgens Zijlstra woonde hij een ontmoeting met de Russische president bij. Poetin zou toen hebben gezegd dat Wit-Rusland, de Baltische Staten, Oekraïne en ook Kazachstan in zijn ogen bij Rusland horen. Toen bleek dat niet Zijlstra die ontmoeting met Poetin had, maar toenmalig Shell-topman Jeroen van der Veer. De coalitie bleef achter de minister staan, omdat de inhoud van zijn verhaal niet ter discussie zou staan, maar volgens Van der Veer interpreteerde Zijlstra de uitspraak van Poetin verkeerd.

Hervatting Champions League

Het Europese seizoen wordt hervat met de eerste twee heenwedstrijden in de achtste finales van de Champions League. Manchester City, dit jaar een van de favorieten voor de titel, speelt uit tegen FC Basel en Juventus neemt het in Turijn op tegen Tottenham Hotspur, dat met Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Christian Eriksen en Davinson Sanchez vier oud-Ajacieden onder contract heeft staan. Beide duels beginnen om 20.45 uur en over drie weken zijn de returns.

Randstad maakt jaarcijfers bekend

Randstad maakt zijn in 2017 behaalde resultaten bekend. Het uitzendconcern heeft in het derde kwartaal van 2017 een nettowinst gerealiseerd van ruim 165 miljoen euro, tegenover 177 miljoen eerder in dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst pakte iets lager uit doordat de onderneming 21 miljoen euro uittrok voor de reorganisatie van het in 2016 overgenomen Monster in de Verenigde Staten. Vooral in Frankrijk presteerde Randstad in het derde kwartaal goed met een omzetgroei van 14 procent. In Nederland steeg de omzet van het concern met 1 procent.

Uitspraak voor aanslagpleger Manhattan

Ahmad Khan Rahimi, de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslag in Manhattan, New York, in 2016, krijgt te horen welke straf hij krijgt. Rahimi kan van de rechter een levenslange gevangenisstraf opgelegd krijgen vanwege onder meer het gebruik van een massavernietigingswapen en een bomaanslag op een publieke plek. Tijdens de aanslag in de wijk Chelsea in september 2016 liet Rahimi een explosief afgaan waardoor dertig mensen gewond raakten. Verderop in de stad werd die dag een tweede explosief gevonden, een snelkookpan met draden.

En verder:

- Stemt de Eerste Kamer over de donorwet. Eerder had initiatiefnemer Pia Dijkstra (D66) meer tijd nodig om de wet nader te onderbouwen en vorige week werd de stemming uitgesteld, maar als het goed is zijn alle partijen er nu uit.

- Behandelt het Hof de dubbele moord in Groningen in 2013. Eerder werd in deze zaak een 42-jarige man veroordeeld tot 20 jaar cel. Zowel de verdachte als het Openbaar Ministerie, dat 30 jaar cel eiste, gingen in hoger beroep.

- Wordt in Londen de definitieve uitspraak verwacht over het verzoek tot het vernietigen van het arrestatiebevel van Wikileaks-oprichter Julian Assange.

TV-tip: Say Yes to the Dress

19.30-20.30 uur TLC: Randy Fenoli begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière: hij keert terug naar zijn roots, het ontwerpen van bruidsjurken. Maar de druk is hoog. De bruiden in spe zijn een stuk mondiger geworden en zijn geenszins van plan Fenoli's gevoelens te sparen.

Weer

Het is dinsdag vrij zonnig. In het zuidwesten zien we geleidelijk meer bewolking. Het wordt 4 tot 6 graden bij een matige tot krachtige zuidelijke wind. In de avond kan in Zeeland wat motregen of motsneeuw vallen.

