Nederlandse schaatsers in actie, Carnaval van start

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Carnaval in veel plaatsen van start

Formeel begint het feest op zondag, maar in de meeste plaatsen vindt de start van Carnaval al op zaterdag plaats. Het Rode Kruis roept carnavalvierders op zich warm aan te kleden de komende dagen. Mede door de alcohol die genuttigd wordt, zouden feestvierders sneller onderkoeld kunnen raken. In Maastricht draagt burgemeester Annemarie Penn-te Strake de macht over de stad voor drie dagen symbolisch over aan Prins Carnaval. Dit jaar zijn onder meer minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops bij de gelegenheid aanwezig.

Nederlandse schaatsers in actie tijdens Winterspelen

Tijdens de eerste dag van de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang komen ook de eerste Nederlanders in actie. Op de schaatsbaan in Gangneung staat de 3000 meter voor vrouwen op het programma met Antoinette de Jong, Carlijn Achtereekte en Ireen Wüst in actie. Wüst won vier jaar geleden goud op dit onderdeel. Bij het shorttrack wordt de kwalificatie en finale gereden van de 1500 meter met topfavoriet Sjinkie Knegt en Ithzak de Laat. Bij de vrouwen is er alleen de kwalificatie voor de 500 meter (met Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven) en 3000 meter relay.

Zuid-Koreaanse president ontmoet zus Kim Jong-un

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gaat lunchen met de Noord-Koreaanse delegatie die voor de Olympische Winterspelen naar Pyeongchang is gekomen. Waarschijnlijk zit hij dan ook met Kim Yo-jong, zus van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un aan tafel. Zij is de eerste uit de dynastie die sinds 1949 over Noord-Korea heerst, die het Zuid-Korea van na de Koreaanse oorlog (1950-1953) bezoekt. De Noord-Koreaanse deelname aan de Olympische Winterspelen heeft geleid tot ontspanning in de gespannen relaties van het geïsoleerde stalinistisch geregeerde Noord-Korea met zuiden.

PSV ontmoet Sparta in Eredivisie

Eredivisiekoploper PSV vervolgt vanaf 19.45 uur de jacht op de 24e landstitel uit de clubhistorie met een uitwedstrijd tegen hekkensluiter Sparta Rotterdam. De Eindhovenaren moeten het stellen zonder Marco van Ginkel. De aanvoerder kampt nog altijd met knieklachten die hem afgelopen woensdag in het met 1-0 gewonnen thuisduel met Excelsior ook al aan de kant hielden. Verder worden deze avond ook nog de duels FC Utrecht-PEC Zwolle, Heracles Almelo-Willem II (beide 18.30 uur), AZ-VVV-Venlo en sc Heerenveen-Roda JC (beide 20.45 uur) afgewerkt.

En verder:

- Gaat de kaartverkoop van Lowlands van start.

- Wordt er in Amsterdam een demonstratie gehouden ter herdenking van de Iraanse revolutie in 1978.

TV-tip: No Offence

22.40-23.35 uur op NPO 2. In het tweede seizoen van deze misdaadserie, die een ongewone mix vormt tussen humor en misdaad, binden inspecteur Vivienne Deering en haar team de strijd aan met de bende van Nora Attah. Haar Nigeriaanse gang is in een meedogenloze strijd verwikkeld met een andere groep schurken uit Manchester.

Weer:

Het is zaterdag overwegend bewolkt, met in de vroege ochtend plaatselijk kans op mist en gladheid. Op veel plaatsen is het droog, maar lokaal kan een bui vallen. In de middag breekt hier en daar de zon door. Het gaat 5 tot 6 graden dooien. De wind is allereerst rustig, neemt later op de dag toe en komt uit het zuidwesten. In de avonduren gaat het in het westen regenen, mogelijk voorafgaand door natte sneeuw

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg