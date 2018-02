Opening Winterspelen, Holleeder-zaak gaat door

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Tweede dag verhoor Holleeder

In het proces tegen Willem Holleeder wordt vrijdag ingegaan op de ontvoering van de broer van Holleeder, Gerard. Hij werd in 1999 enkele uren ontvoerd door twee onbekend gebleven mannen, die een schuld van 10 miljoen gulden van broer Willem kwamen innen. Holleeder zelf zat toen vast in verband met een grote wapenvondst. De ontvoering is onopgehelderd gebleven, de kidnappers gingen ervandoor met 75.000 gulden aan opbrengst uit de gokhallen. Donderdag kwamen voornamelijk de relaties aan bod die Holleeder had met vastgoedmagnaat Willem Endstra en de criminelen John Mieremet en Sam Klepper.

Pleidooien Trefpunt-drugszaak

In de Trefpunt-drugszaak komen de pleidooien aan bod. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste begin deze maand straffen tot twaalf jaar cel tegen de hoofdverdachten van de drugsbende rondom partyverhuurbedrijf Party King in het Brabantse Best. In de rechtbank in Den Bosch noemde de officier van justitie het bedrijfspand een marktplaats voor criminelen. De hoogste strafeis was voor Alfons G. Hij zou de leider van de bende zijn, die zich bezighield met productie, handel en export van synthetische drugs. Rens H. en Bert L. stonden daaronder. Tegen hen werd elf en tien jaar cel geëist. 'Kok' Maikel van D. hoorde vijf jaar eisen voor zijn rol als producent.

Opening Olympische Spelen

In het Zuid-Koreaanse Pyeongchang worden om 12.00 uur Nederlandse tijd de 23e Olympische Winterspelen geopend. De Nederlandse equipe mag op basis van het Koreaanse alfabet als vijfde het stadion binnenlopen. Er lopen slechts elf Nederlandse sporters mee, omdat de meesten al snel in actie komen. Schaatser Jan Smeekens draagt de vlag het olympisch stadion binnen.

Gladheid en minder vluchten door sneeuw

De KLM heeft voor vrijdag zeker 26 retourvluchten geannuleerd die gepland stonden vanwege de verwachte sneeuw. Er is sprake van zeer beperkte start- en landingsbaancapaciteit op Schiphol, aldus de luchthaven. Passagiers worden geïnformeerd en omgeboekt. Op de weg kan sneeuwval vrijdag ook tot problemen leiden. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met gladheid en hun rijstijl aan te passen.

En verder:

- Dient bij het Gerechtshof in Leeuwarden het hoger beroep in de zaak van No Surrender-frontman Henk Kuipers over een drietal verkeersovertredingen.

- Opent Prinses Beatrix Utopia van André Volten, een tentoonstelling in Museum Beelden aan Zee in Den Haag.

- Is er een ontmoeting tussen minister-president Rutte en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.

TV-tip: Of ik gek ben

22.05-23.45 uur op NPO 3: Benjamin zit in een tbs-kliniek voor een misdaad die hij zich niet meer kan herinneren en dan is het lastig rehabiliteren. Een heftig verhaal dat minstens zo heftig is verfilmd; we hoppen steeds tussen heden en verleden, fantasie en realiteit.

Weer:

Op vrijdag kan het weer eens wit worden. Het is eventjes gedaan met het zonnige weer. Vanuit het westen kan het in de ochtend gaan sneeuwen. In het westen kan 1 tot 3 cm sneeuw vallen en kan het bovendien glad worden. Later op de dag kan de sneeuw overgaan in regen. De temperatuur komt waarschijnlijk niet boven de 3 graden uit. De wind is aanvankelijk matig en neemt in de loop van de avond verder af. Hierdoor kan er ook mist ontstaan. (Bron: KNMI)

