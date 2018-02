Holleeder aan het woord, Koning bij IOC-dinner

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Holleeder aan het woord

Willem Holleeder wordt ondervraagd over de verklaringen die hij in aanloop naar de start van het proces tegen hem heeft opgesteld. Het gaat om een dossier van in totaal 127 handgeschreven pagina's. De Amsterdammer staat terecht voor zijn vermeende betrokkenheid bij een reeks afrekeningen, waaronder de liquidaties van mede-Heineken-ontvoerder Cor van Hout en vastgoedmagnaat Willem Endstra. Afgelopen maandag ging het langverwachte proces tegen Holleeder van start en bleek dat 'De Neus' het verdwenen geld van de Heineken-ontvoering zelf heeft begraven en later weer heeft opgegraven om te investeren in vastgoed.

Grote parade Noord-Korea

In Noord-Korea wordt voorafgaand aan de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang een militaire parade gehouden. Dit ter ere van het zeventig jarige bestaan van het Noord-Koreaanse leger. Normaal gesproken wordt deze viering op 25 april gehouden. De beslissing om de parade een dag voor de Olympische Spelen te plannen wordt dan ook gezien als een poging om naast Zuid-Korea ook in de spotlights te komen. Volgens deskundigen zal de parade de relatie op het Koreaanse schiereiland niet ten goede komen.

Koning bij IOC-presidentsdinner

In aanloop naar de Olympische Spelen in Zuid-Korea is koning Willem-Alexander aanwezig bij het presidentsdinner van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Op woensdag liet hij weten er zich als erelid van het IOC voor in te zetten dat het comité weer een Nederlands lid krijgt, na het terugtreden van de in opspraak geraakte Camiel Eurlings. "Maar het IOC bepaalt dat zelf", verduidelijkte Willem-Alexander tijdens een gesprek met Nederlandse media in Peking. Zelf heeft hij na zijn vertrek bij het IOC in 2013 geen spreek- en stemrecht meer.

Uitspraak beroepszaak Russische sporters

Sporttribunaal CAS doet donderdag waarschijnlijk uitspraak over de beroepszaak van 47 Russische sporters die het oneens zijn met hun schorsing voor de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Onder de eisers zijn shorttracker Victor An en schaatsster Olga Fatkulina, die in 2014 olympisch zilver pakte op de 500 meter. Sporttribunaal CAS sprak onlangs nog 28 atleten vrij, maar zij kregen van het IOC geen uitnodiging om mee te doen aan de Winterspelen.

Wedstrijden in Eredivisie

In de Eredivisie staan donderdagavond de laatste twee duels van de midweekse speelronde op het programma en daarin neemt Feyenoord het om 20.45 uur thuis op tegen FC Groningen. De Rotterdammers wonnen na de winterstop slechts één van de vier competitieduels en zijn dus hard toe aan een overwinning. De andere wedstrijd gaat om 18.30 uur tussen ADO Den Haag en Vitesse.

Stemming Europees Parlement over afschaffen wintertijd

In het Europees Parlement wordt donderdag om 12.00 uur gestemd over het aanhouden of afschaffen van zomer- en wintertijd. Over de uitkomst is nog niet veel te zeggen, omdat er veel voor- en tegenstanders zijn. Sommige parlementsleden zouden eerst nog meer onderzoek naar de gevolgen willen zien. Polen en Finland hebben allebei al besloten over te gaan op één tijd voor het hele jaar.

En verder:

- Zal de ontsnapte koe Zus, het maatje van de veelbesproken koe Hermien, bij het koeienrusthuis De Leemweg in het Friese Zandhuizen arriveren.

- Wordt de De Journalist van het Jaar 2017 bekendgemaakt.

- Stuurt de Landmacht materieel naar Duitsland ter voorbereiding op de NAVO flitsmacht in 2019.

TV-tip: RTL Gezondheidstest

20.30-21.30 uur op RTL 4: Als je weegschaal zucht onder je gewicht kan je roepen dat je zware botten hebt. Maar bestaan ze überhaupt wel? En is het echt zo ongezond om elke dag je haar in te zepen? Zeven weken lang laten Wendy van Dijk, Ruben Nicolai en andere BN'ers zich fysiek binnenstebuiten keren om erachter te komen hoe gezond ze leven.

Weer:

Het is donderdag grosso modo hetzelfde weer als woensdag. Het is zonnig en droog, maar ook vrij koud. De maximumtemperatuur komt uit op rond de 4 graden. De zuid- tot zuidwestenwind is zwak of matig. Alleen aan zee kan de wind toenemen tot vrij krachtig.

