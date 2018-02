Debat gaswinning Groningen, zes wedstrijden Eredivisie

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Pro-formazitting in zaak prostitutiemoorden Rotterdam

Er vindt wederom een pro-formazitting plaats in de zaak die draait om twee prostitutiemoorden in Rotterdam. Albert B. werd in april vorig jaar opgepakt voor de moord op de dakloze Berendina Stijger (45) in 1990 en de prostituee Francis Garcia-Hofland (22) in 1991. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de verdachte kampt met schizofrenie. B. is voor observatie naar het Pieter Baan Centrum geweest, de rapportage wordt nog dit jaar verwacht.

Debat over gaswinning Groningen

De Tweede Kamer debatteert met minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de gaswinning in Groningen. Er wordt onder andere gesproken over de verlaging van de gaswinning naar aanleiding van het advies van Staatstoezicht op de Mijnen en de kosten die daarmee gepaard gaan. Ook wordt het nieuwe schadeprotocol dat tot stand kwam tussen het rijk, de lokale overheden en maatschappelijke organisaties besproken.

Zes wedstrijden in Eredivisie

In de midweekse speelronde van de Eredivisie komen titelkandidaten PSV en Ajax woensdag in actie. De koploper uit Eindhoven speelt om 18.30 uur thuis tegen Excelsior, dat knap in de middenmoot staat. Ajax trapt om 20.45 uur in Kerkrade af tegen degradatiekandidaat Roda JC. Het verschil tussen PSV en Ajax bedraagt zeven punten.

ABN Amro komt met resultaten vierde kwartaal

ABN Amro maakt zijn cijfers over het vierde kwartaal bekend. Vorige maand liet de bank al weten dat er in de cijfers een aantal eenmalige baten en lasten zal zijn verwerkt. Maar die zullen per saldo een minimaal effect hebben op de resultaten. Zo heeft het concern een boekwinst van 114 miljoen euro behaald op de verkoop van het resterende belang in Visa. In het derde kwartaal wist ABN Amro een 11 procent hogere winst te boeken dan een jaar eerder. Die kwam daarmee uit op 673 miljoen euro.

- Gaan koning Willem-Alexander en koningin Máxima met minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken mee op werkbezoek naar China.

- Houdt Noord-Korea naar verwachting een grote militaire parade om de oprichting van het leger van het land te vieren. De verwachte parade komt vlak voor de opening van de Olympische Spelen in buurland Zuid-Korea.

- Doet een rechtbank in Amsterdam uitspraak in een zaak die draait om de rechten van EU-burgers in relatie tot de Brexit. De Britten die in Nederland wonen, zijn naar de rechter gestaptweten omdat zij willen weten waar ze aan toe zijn als hun moederland geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie.

TV-tip: Nationale reistest

20.30-22.05 uur op NPO3: Wat is de langste rivier ter wereld? Welk product is illegaal in Singapore, maar ligt hier gewoon in de schappen bij de drogisterijen? En als het lente is in Nederland, welk seizoen is het dan in Australië? In De Nationale reistest gaan Geraldine Kemper en Chris Zegers samen op zoek naar de echte reisexpert van Nederland.

Weer:

In de nacht van dinsdag op woensdag kan het stevig gaan vriezen. Lokaal kan de temperatuur dalen tot -8. Woensdagochtend kan het op sommige plekken nog onder nul zijn, maar 's middags komen de temperaturen wel boven het vriespunt uit. Het wordt dan maximaal 3 graden. Er staat verder weinig wind, het is zonnig en droog.

