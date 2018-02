KNVB presenteert bondscoach, debat donorwet gaat verder

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

KNVB presenteert bondscoach

Op de campus van de KNVB in Zeist wordt om 16.30 uur de nieuwe bondscoach van Oranje gepresenteerd en dat is vrijwel zeker Ronald Koeman. De oud-trainer van onder meer Ajax, Feyenoord en PSV bevestigde eerder al in gesprek te zijn met de KNVB en tekent naar verwachting een contract tot en met het WK van 2022. De presentatie betekent voor de voetbalbond het einde van een maandenlange zoektocht naar de opvolger van Dick Advocaat. Zeer waarschijnlijk worden ook Nico-Jan Hoogma (technisch directeur topsport) en Aloys Wijnker (hoofd voetbalontwikkeling) gepresenteerd door de KNVB.

Verdachte DDoS-aanval moet voorkomen

De verdachte van de DDoS-aanval op de Belastingdienst van vorige week moet voorkomen. De computer van de 18-jarige man is in beslag genomen. De rechter-commissaris beslist of hij langer vast blijft zitten. Hij wordt ook verdacht van eerdere DDoS-aanvallen op de bank Bunq in september van vorig jaar, en recente aanvallen op internetsite Tweakers en provider Tweak. Het is nog niet duidelijk of de Oosterhouter ook verantwoordelijk is voor de recente DDoS-aanvallen op de ING Bank, de Rabobank en ABN AMRO, aldus de politie maandag.

Rechter oordeelt over arrestatiebevel Assange

Een rechter in Londen bekijkt het verzoek van Julian Assange om zijn arrestatiebevel te vernietigen. Hij zou dan naar Ecuador kunnen reizen, waar hij onlangs het staatsburgerschap heeft gekregen. Assange nam in juni 2012 zijn toevlucht in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen om uitlevering naar Zweden te voorkomen. In het Scandinavische land werd hij beschuldigd van verkrachting. In 2012 kreeg Assange ook daadwerkelijk asiel. Hij zit sindsdien op de ambassade van Ecuador in de Britse hoofdstad.

Debat donorwet gaat verder in Eerste Kamer

D66-Kamerlid Pia Dijkstra had vorige week de grootste moeite om in de Eerste Kamer steun te vinden voor haar initiatief om te komen tot een actief donorschap. De senatoren stuurden haar met huiswerk terug, omdat ze onvoldoende helderheid had geboden over de positie van de nabestaanden, de rol van de artsen en de onaantastbaarheid van het lichaam. Met een aanvullende brief hoopt ze de twijfelaars over de streep te trekken. Dinsdag wordt het debat voortgezet.

PEC-Heerenveen in Eredivisie

In de Eredivisie neemt nummer vijf PEC Zwolle het in speelronde 22 om 20.45 uur thuis op tegen nummer acht sc Heerenveen. De Zwollenaren verloren drie van de laatste vier competitieduels, terwijl Heerenveen in 2018 nog zonder nederlaag is. Het verschil tussen beide clubs op de ranglijst is zes punten.

En verder:

- Is de Nederlandse première van de film Fifty Shades Freed.

- Hervatten de EU en het VK de Brexitgesprekken.

- Is het de Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking.

TV-tip: Veel liefs uit Holland

20.30-21.35 uur op NET5: Nu alle boeren in binnen- en buitenland aan de vrouw zijn, zijn onze expats aan de beurt. Want ook al woon je op die bloedhete Afrikaanse savanne, het blijft ijskoud in bed als er niemand naast je ligt. Joep uit Kenia, Lieke uit Nieuw-Zeeland en Joep uit Frankrijk bijten het datingspits af.

Weer:

Het is dinsdag een bijzonder zonnige dag. Alleen in het uiterste zuidoosten kan er sprake zijn van wat bewolking. De oostelijke wind is matig en de temperatuur zal in het hele land maar krap boven het nulpunt uitkomen. (Bron: KNMI)

