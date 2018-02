Proces Holleeder van start, VS in de ban van Super Bowl

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Proces Holleeder van start

De inhoudelijke behandeling van de omvangrijke strafzaak tegen Willem Holleeder gaat van start. Het Openbaar Ministerie vervolgt Holleeder (59) voor zijn vermeende betrokkenheid bij een reeks afrekeningen, waaronder de liquidaties van mede-Heineken-ontvoerder Cor van Hout en vastgoedmagnaat Willem Endstra. Zijn zussen, Astrid en Sonja, hebben eerder al belastende verklaringen over hem afgelegd. Holleeder zit sinds december 2014 in voorarrest.

VS in ban van Super Bowl

Het is het grootste eendaagse sportevenement ter wereld: de finale van het American Football-seizoen, beter bekend als de Super Bowl. Philadelphia Eagles en New England Patriots strijden vanaf 0.30 uur (Nederlandse tijd) voor het oog van bijna zeventigduizend toeschouwers in het U.S. Bank Stadium in Minneapolis om de titel en dan zitten er ook nog ongeveer honderdtien miljoen Amerikanen voor de tv. De meeste ogen zijn gericht zijn op de 40-jarige Tom Brady, quarterback van New England Patriots, die zijn achtste Super Bowl speelt. Maar het draait traditioneel niet alleen om sport. Pink zingt het volkslied en Justin Timberlake verzorgt de halftime show.

Rutte ontvangt Tusk

Premier Mark Rutte ontvangt voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad. Het gesprek tijdens een werkdiner op het Catshuis in Den Haag dient als voorbereiding op de informele Europese Raad van 23 februari. De naam van Rutte werd vorig jaar geregeld genoemd als mogelijke opvolger van Tusk. Met klare taal - "Dat ga ik niet worden, dat is uitgesloten" - maakte Rutte in december een eind aan speculaties over een eventueel voorzitterschap van de raad van Europese leiders in Brussel.

Brexitgesprekken gaan verder

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zitten deze week weer om tafel over de situatie na de brexit. De overgangsperiode na het Britse vertrek uit de EU op 29 maart 2019 is een belangrijk gespreksonderwerp. EU-onderhandelaar Michel Barnier is maandag in Londen voor een ontmoeting met brexitminister David Davis. "Een belangrijke volgende stap in ons werk om een nieuw partnerschap op te bouwen", liet de Brit eerder weten. Voor de EU is nog altijd onduidelijk wat voor relatie Londen wil na de transitieperiode, die loopt tot uiterlijk 31 december 2020.

Cijfers Ryanair

Ryanair komt met de resultaten van het afgelopen kwartaal. Eerder liet het bedrijf al weten ondanks de grote roosterproblemen van eind 2017 toch af te koersen op de hoogste jaarwinst ooit. De budgetmaatschappij heeft duizenden vluchten moeten schrappen, omdat piloten nog verlof moesten opnemen. Topman Michael O'Leary blijft geloven in een winst na belasting van tussen de 1,4 miljard en 1,45 miljard euro voor het gebroken boekjaar 2017/2018.

En verder:

- Is er een zitting in de zaak tegen liquidatie-groep Omar L. Amsterdam.

- Start de inschrijving voor de 102e Vierdaagse.

TV-tip: 2Doc: Verlaten

20.30-22.00 uur op NPO 2: Je lief bij het grofvuil zetten of zelf na een lange relatie zonder pardon afgeserveerd worden, zorgt negen van de tien keer voor heftige emoties. In dit tweeluik vertellen mannen en vrouwen die zijn verlaten of juist zelf de kuierlatten hebben genomen over hun ongeloof, boosheid, onbegrip en verdriet.

Weer:

Het is maandag redelijk zonnig en het blijft overal droog. Met 3 graden wordt het niet erg warm, maar ook niet steenkoud. De wind is oostelijk en matig. (Bron: KNMI)

