Vlaamse verkeerscampagne gebruikt disconummer tegen bumperkleven

Daarom is de campagne Last night a DJ saved my life gelanceerd.

''Een handige en leuke manier om die twee seconden te tellen is gewoon... een deuntje zingen!", aldus de VSV. ''Bijvoorbeeld het refreintje van de bekende discohit Last Night A DJ Saved My Life, dat duurt exact twee seconden."

"Zing je de iets langere versie, Last night a DJ saved my life from a broken heart, kom je uit op drie seconden." En dat is de afstand die je moet aanhouden bij nat weer.

De komende weken staat de boodschap Last Night A DJ Saved My Life ook op het wegdek geschilderd, op de E19 in Machelen richting Antwerpen en op de E40 in Denderleeuw richting Brussel. De slogans op het wegdek staan over een afstand van 70 meter geschilderd, bij benadering de afstand die je in twee seconden aflegt als je op de autosnelweg 120 kilometer rijdt.