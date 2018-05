Een keer levenslang fatale brandstichting Eindhoven (video)

Bekijk video: Modem/ Breedband

De overige drie verdachten kregen straffen variërend van twaalf tot vijftien jaar cel. De rechtbank vindt dat het Openbaar Ministerie (OM) moord niet heeft kunnen bewijzen en heeft de verdachten veroordeeld voor brandstichting met de dood tot gevolg.

Volgens de rechters is er slechts één verklaring, van de enige vrouwelijke verdachte, waaruit kan worden opgemaakt dat er met voorbedachten rade brand is gesticht met als doel de jongetjes te doden. De overige drie verdachten hebben dat ontkend.

Het OM vervolgde alle vier Eindhovense verdachten voor het medeplegen van moord op de jongetjes en poging tot moord op hun ouders. Justitie eiste levenslang tegen de 23-jarige Chr.F., die de brand aanstak en tegen de 37-jarige R.M. .

Kwade genius

M. wordt gezien als de kwade genius achter het plan om brand te stichten bij zijn buren. Hij is degene die levenslang heeft gekregen. F. kreeg vijftien jaar cel en tbs voor zijn betrokkenheid bij de brand. De rechtbank vindt dat F. behandeld moet worden voordat hij in de samenleving terugkeert. Volgens deskundigen is er anders een grote kans op herhaling.

De 31-jarige E.F. en de enige vrouwelijke verdachte en de 23-jarige D.F. , hoorden voor hun aandeel in het drama achttien jaar cel tegen zich eisen. De vrouw moet van de rechtbank echter twaalf jaar de gevangenis in, F. vijftien jaar. De rechtbank heeft er rekening mee gehouden dat de vrouw "verhoogd beïnvloedbaar" is.

Doden

M. woonde naast de familie, waarvan de twee zoontjes de vuurzee niet overleefden. Hij zou de zwakbegaafde, alcoholverslaafde F. hebben gevraagd om voor 50 euro brand te stichten in het huis van zijn buren. "Het liefst met doden", zou hij erbij hebben gezegd.

F. zag het in zijn eentje niet zitten en vroeg een 31-jarige drinkebroeder om op de uitkijk te staan. M. keek vanuit de woning van zijn overbuurvrouw, de vrouwelijke verdachte, toe hoe het huis in vlammen opging. M. zei eerder dat zijn Turkse buren overlast veroorzaakten. De familie stond juist bekend als rustig en vriendelijk.

De veroordeelden moeten samen een voorlopige schadevergoeding betalen aan de ouders van de overleden kinderen. De moeder heeft volgens de rechtbank recht op een voorschot van ruim 24.000 euro, de vader op ruim 22.000 euro. In beide bedragen zit 20.000 euro smartengeld.