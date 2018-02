Cruciaal advies gaswinning, Herdenking watersnoodramp

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Advies gaswinning

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) komt met een zwaarwegend advies aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken over verlaging van de gaswinning in Groningen. De kans is groot dat Wiebes dit advies overneemt. De aardbeving bij Zeerijp op 8 januari is de directe aanleiding. Het SodM benadrukt dat bij het advies alleen veiligheidsoverwegingen een rol spelen. Vanuit Groningen vertrekken boeren met tientallen trekkers op aanhangers naar Den Haag om daar te demonstreren tijdens de hoorzitting later op de dag, over de afhandeling van aardbevingsschade in de Tweede Kamer. De boeren eisen van Shell dat het olie- en gasbedrijf financiële verantwoordelijkheid neemt voor de bevingsschade door gaswinning. De boeren willen die garanties zwart op wit zien.

Watersnoodramp herdacht

In het Watersnoodmuseum in het Zeeuwse Ouwerkerk vindt de Nationale Herdenking Watersnoodramp plaats. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 veroorzaakte een combinatie van stormvloed en springtij dijkdoorbraken in Zeeland, Zuid-Holland en het westen van Noord-Brabant. Zo’n 200.000 hectare land kwam onder water te staan. Er vielen 1.836 doden, honderdduizend mensen raakten dakloos en tienduizenden stuks vee verdronken. Prinses Margriet zal de herdenking in Ouwerkerk bijwonen.

Vastgoedfraudeurs horen straf

Onder meer de voormalig directeur van woningbouwvereniging Laurentius, Walter V., krijgt te horen welke straf hij krijgt voor fraude bij bouwprojecten in Zeeland en Brabant tussen 2006 en 2012. Bij zogenoemde ABC-transacties werd onroerend goed op één dag twee keer verkocht met een enorme en onverklaarbare waardestijging. Laurentius betaalde de hoogste prijs en projectontwikkelaar Wildhage boekte als tussenpartij op eenvoudige wijze, zonder risico en tegenprestatie, in totaal 3,8 miljoen euro winst. Als beloning kreeg Walter V. af en toe een envelop met bedragen tot 25.000 euro toegestopt door de twee directeuren van Wildhage. V. kreeg eerder 3,5 jaar tegen zich geëist, tegen directeur Wim S. van Wildhage is 2,5 jaar celstraf geëist.

En verder:

- Viert ruimtevaartorganisatie NASA haar 60 jarig bestaan.

- Staan in de laatste kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi Willem II en Roda JC om 20.45 uur tegenover elkaar. Voor beide clubs, die in de Eredivisie strijden tegen degradatie, lijkt de beker een welkome afleiding. Roda JC was in 2000 nog de eerste bekerwinnaar deze eeuw en haalde ook in 2008 de finale. De Tilburgers verloren in 2005 de eindstrijd van PSV.

TV-tip: Temptation Island

20.30-22.30 uur op RTL 5: Zet een aantal stelletjes op een eiland, scheid ze van elkaar en voeg daar een kudde vrijgezellen aan toe. Registreer vervolgens wat er gebeurt en confronteer de een met het overspel van de ander. Na zestien weken is de vraag: wie zijn er nog bij elkaar?

Weer:

Donderdagochtend begint koud en kan er gladheid voorkomen. De buien kunnen - zoals dat dan heet - "een winters karakter" hebben. Later wordt het warmer al komt de middagtemperatuur niet ver boven de vijf graden uit. De buien trekken vanuit het westen van het land richting het oosten en de wind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer kan de wind krachtig worden.

