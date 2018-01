Beatrix wordt 80, Feyenoord-PSV in kwartfinale beker

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

80ste verjaardag prinses Beatrix

Prinses Beatrix wordt 80 jaar. De prinses viert haar verjaardag woensdag in besloten kring, met directe familie en vrienden. Zaterdag viert ze het nogmaals, dan met genodigden in het Paleis op de Dam.

Uitspraak in zaak hulp bij zelfdoding

Het gerechtshof in Den Bosch doet uitspraak in de zaak die draait om het verlenen van hulp door Albert Heringa bij de zelfdoding van zijn 99-jarige moeder. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw drie maanden voorwaardelijke geëist tegen Heringa. Volgens het OM mag de 75-jarige Heringa zich niet beroepen op overmacht en waren er vanwege de ouderdomsklachten, aandoeningen en doodswens van zijn moeder aanknopingspunten om een arts te zoeken voor euthanasie.

Deadline Day voor voetbaltransfermarkt

Het is deadline day, de laatste dag van de winterse transfermarkt en dus zullen traditiegetrouw veel spelers van club wisselen. Ook dit jaar is het de vraag of een aantal grote transfers (op tijd) rondkomt. FC Utrecht-middenvelder Zakaria Labyad wordt nog altijd gelinkt aan Ajax en Newcastle United trekt aan Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen. In de meeste landen, waaronder Nederland, kan gehandeld worden tot 0.00 uur, maar in Duitsland (18.00 uur) en Italië (23.00 uur) sluit de markt eerder.

Feyenoord tegen PSV in kwartfinale beker

In de kwartfinales van de KNVB-beker is Feyenoord tegen PSV de absolute kraker. Voor Feyenoord is het bekertoernooi nog belangrijker, omdat de Rotterdammers in de Eredivisie op grote achterstand (zestien punten) van koploper PSV staan en de beker de enige nog haalbare prijs lijkt. De wedstrijd in De Kuip begint om 20.45 uur. Eerder op de avond, om 18.30 uur, staat de andere kwartfinale van deze woensdag op het programma. AZ speelt daarin thuis tegen PEC Zwolle.

Trump spreekt State of the Union uit

De Amerikaanse president Donald Trump spreekt in de nacht van dinsdag op woensdag de State of the Union uit. Naar verwachting zal hij een milde toon aanslaan om de Democraten te bewegen tot samenwerking op beleidsgebied. Zijn focus zal daarbij liggen op hervorming van de immigratiewetgeving en het verbeteren van de afbrokkelende Amerikaanse infrastructuur.

Blauwe maan te zien in Nederland

Nederland krijgt woensdagmiddag de kans een 'blauwe maan' te aanschouwen. Tegelijkertijd is sprake van een 'supermaan', wat ervoor zorgt dat de maan helderder is dan gewoonlijk. Het fenomeen 'blauwe maan', waar sprake van is als twee keer binnen een maand een volle maan te zien is, doet zich gemiddeld een keer in de drie jaar voor.

Pro-formazitting zaak Rabobankmollen

Zes mannen, variërend in de leeftijd van 25 jaar tot en met 43 jaar, staan voor de rechter in een pro-formazitting. De mannen worden verdacht van het plegen van gewelddadige roofovervallen te Venlo, Zundert en Roosendaal in juli 2017. Onder de verdachten zijn twee bankmedewerkers van de Rabobank. Zij zouden de rest van de groep te hebben getipt als mensen bij een bankfiliaal veel geld kwamen opnemen.

Onderzoek samenwerking kerncentrales grensgebieden

De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert het eindrapport van het onderzoek naar de samenwerking tussen Nederland, België en Duitsland als het gaat om de kerncentrales in de grensgebieden. De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe Nederland met zijn buurlanden samenwerkt om een kernongeval te voorkomen en de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken.

Pro-formazitting in zaak helikopterkaping

Woensdag staan twee verdachten, waaronder de beoogde piloot, terecht die op 11 oktober 2017 probeerden op vliegveld Kempen in het Brabantse Budel een helikopter te kapen, waarmee ze de in Roermond gedetineerde Benaouf A. wilden bevrijden. De kaping werd verijdeld door de politie, die van het plan op de hoogte was. Op 28 maart staan alle verdachten samen terecht in een volgende pro-formazitting.

En verder:

- De Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, komt met een rentebesluit. De verwachting is dat de rente dit keer ongewijzigd zal blijven.

TV-tip: Het mooiste meisje van de klas

22.15-22.55 uur op NPO 1: Hilda van der Meulen groeit op in het Friese dorpje Oudeschoot. Door de jongens op school wordt ze aanbeden. In 1993 schopt de knappe Friezin het tot Miss Nederland, waarna ze uitvliegt naar Londen en LA. Maar wat heeft ervoor gezorgd dat Hilda jaren later tóch terugkeert naar haar drassige geboortegrond?

Weer:

Woensdagochtend regent of motregent het van tijd tot tijd. De westelijke wind neemt toe, morgen waait het aan zee krachtig of hard, 6 of 7 Bft. In de loop van de woensdagmiddag klaart het vanuit het westen op. Helemaal droog blijft het niet, soms valt er een bui mogelijk met hagel, natte sneeuw en onweer. Het wordt hooguit 7 tot 9 graden. Donderdag en de dagen daarna is het met maxima van 4 tot 7 graden kouder. Het blijft wisselvallig met soms een bui.

