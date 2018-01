Wilders houdt vertrouwen in PVV-kandidaten ondanks blunders

"Ik kan u één ding beloven: het zal nog wel vaker fout gaan. Dan heb je twee keuzes: of je doet het niet en gaat voor safe en blijft het bij de twee gemeenten Den Haag en Almere", zei Wilders dinsdag in de Kamer voor de verzamelde pers.

De PVV wil dit jaar in dertig gemeenten meedoen met de verkiezingen, een grote stap vanaf de huidige twee steden, maar alsnog de helft van de eerder aangekondigde ambitie om bij zestig gemeenten verkiesbaar te zijn.

Wilders: "We zijn een relatief nieuwe partij, we bestaan langer dan tien jaar. We doen voor het eerst mee in meer dan twee gemeenten, dan moet je als relatief jonge partij putten uit mensen die je nog niet kent. Dat betekent dat het ook nog weleens fout zal gaan. Dat zie je bijna bij elke nieuwe partij."

Opspraak

Recent kwamen verschillende PVV’ers in opspraak in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Zo moest Géza Hegedüs, de lijsttrekker in Rotterdam, na een dag alweer vertrekken vanwege zijn racistische uitspraken in het verleden. "In Rotterdam heb ik ingegrepen omdat ik zelf een fout heb gemaakt in de kandidaatselectie", zei Wilders daarover.

Henk Bres, bekende Hagenees en lijstduwer voor de PVV in de Hofstad, werd door Wilders een "geweldige man" genoemd. Ook na zijn tweet waarin Bres het had over "cancer muslims". "Ik geloof dat hij er nu zelf ook anders over denkt. Hoe hij nu in de politiek staat, denk ik dat het een goed raadslid is", aldus Wilders.

Ook de PVV-lijsttrekker in Utrecht Henk van Deún kwam begin deze maand in het nieuws nadat hij zei dat de moskee in de wijk Lombok bij wijze van spreken liever ziet afbranden.

Debielen

Vorige week vrijdag kwam er vanuit de PVV-fractie anoniem kritiek op de lokale kandidatenlijsten. "Er melden zich de grootste debielen aan voor de PVV-klasjes", zei een PVV-Kamerlid tegen de Telegraaf.

Wilders herkent de kritiek niet, zei hij. "Niemand die voor de PVV kandidaat is, komt in de buurt van die benaming die ik niet eens ga herhalen. Het zijn allemaal helden."

Of de PVV-voorman staat voor de kwaliteit van alle kandidaten, is een andere vraag. "Ik heb niet alle kandidaten in de dertig gemeenten zelf geselecteerd of getraind, maar ik ga ervanuit dat ze het lef hebben om voor de PVV in de gemeenteraad te zitten."

De voorvallen brengen Wilders niet op andere gedachten wat betreft deelname aan de dertig gemeenten van zijn partij. "We proberen de risico’s zo klein mogelijk te houden. Maar ook dan is de consequentie dat het fout kan gaan en ook dan misschien meer dan één keer. Dat hoort erbij, dat is niet anders."