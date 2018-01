Catalonië kiest nieuwe leider, uitspraak zoutzuurmoorden

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak hoger beroep zoutzuurmoorden Limburg

Dinsdag is de uitspraak in het hoger beroep dat draait om de moord op de twee Irakezen die in 2009 en 2011 verdwenen. De twee bleken te zijn gedood en hun lichamen werden opgelost in vaten vol zoutzuur. De restanten werden door het riool gespoeld. Tegen drie leden van het Sittardse gezin L. werd eerder tot vijftien jaar cel geëist vanwege hun rol bij de zogenaamde zoutzuurmoorden op Alan Gregeri (24) en Mohammed al Jader (24).

Catalonië kiest nieuwe regiopremier

Het parlement van Catalonië kiest een nieuwe regiopremier. De enige kandidaat op dit moment is Carles Puigdemont, de ex-premier die eerder is gevlucht naar België. Tijdens de plenaire sessie zal de presidentskandidaat zijn programma presenteren en het vertrouwen van de kamer vragen. De sessie wordt voortgezet met het interview van de kandidaat door de vertegenwoordigers van de fracties. Ten slotte zal er na het debat over het ingediende programma gestemd worden. Om gekozen te worden, heeft een kandidaat de steun van de absolute meerderheid van de kamer nodig, dat wil zeggen de gunstige stemming van minimaal 68 van de 135 afgevaardigden.

FC Twente ontvangt SC Cambuur in kwartfinale Bekertoernooi

In de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi staat dinsdag één wedstrijd op het programma. SC Cambuur, de enige Jupiler League bij de laatste acht, speelt om 20.45 uur uit tegen FC Twente. Zowel Twente als Cambuur draait in de competitie geen sterk seizoen en dus is het bekertoernooi een uitgelezen kans om het jaar alsnog van glans te voorzien.

VS komt met lijst nieuws sancties tegen Rusland

De Verenigde Staten publiceren een lijst met nieuwe sancties tegen Rusland. Washington wil nieuwe sancties opleggen aan Rusland wegens de vermeende bemoeienis van het land met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Rusland heeft de beschuldigingen herhaaldelijk ontkend.

En verder:

- Is het vijftig jaar geleden dat het Tet-offensief werd ingezet door het Noord-Vietnamese leger en de Vietcong tijdens de Vietnam-oorlog.

- Komt het CBS met cijfers over het aantal kinderen dat in 2017 in Nederland werd geborden.

TV-tip: De Monitor

21.25-22.00 uur op NPO 2: De politie is steeds vaker online: agenten bloggen en vloggen zich een ongeluk en ook op tv is te zien hoe de heren en dames in blauw de misdaad te lijf gaan. De politie wil transparant zijn en hoopt op meer aansluiting met ons, het volk. Maar tegelijkertijd hebben agenten geheimhoudingsplicht. Mag de politie wel op deze manier publiceren?

Weer:

Dinsdag blijft het droog. Er zijn wolkenvelden en vooral in het midden en zuiden krijgt de zon enige ruimte. Het wordt 7 of 8 graden bij een matige westelijke wind. Woensdag waait het behoorlijk. Het is bewolkt en eerst regenachtig. Daarna blijft het wisselvallig en wordt het kouder.

