Loting Songfestival en Groningse boeren over megaclaim

Loting halve finales Eurovisie Songfestival

Waylon hoort wanneer hij zijn eerste opwachting zal maken tijdens het Eurovisie Songfestival in Lissabon dit jaar. De loting van het zangfestijn bepaalt of Waylon in de eerste halve finale op 8 mei of in de tweede halve finale op 10 mei meedoet. Zijn prestaties in de halve finale moeten hem een plek in de finale op 12 mei opleveren. Het is de tweede keer dat de zanger meedoet aan het Songfestival. In 2014 behaalde hij in een duet met Ilse de Lange de tweede plek in de finale, met het nummer Calm After The Storm.

Boeren aardgasgebied bespreken megaclaim

Gedupeerde boeren in het aardbevingsgebied in Groningen praten maandagavond in Delfzijl over het mogelijk opstellen van een megaclaim, vooralsnog alleen tegen de NAM. De bijeenkomst, waar boeren hun verhaal kunnen vertellen, komt er nadat enkele leden van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond hadden aangegeven dat boeren in het gebied tot nog toe geen podium is geboden. Volgens een van initiatiefnemers lijkt de belangstelling voor de bijeenkomst vooralsnog groot. Naar verwachting komen er een paar honderd boeren naar de bijeenkomst.

Witte Huis presenteert nieuw immigratieplan

Het Witte Huis komt met een nieuw plan voor illegalen. De Amerikaanse president Donald Trump is bereid 1,8 miljoen buitenlanders, die als kind illegaal naar Amerika zijn gekomen, op den duur het staatsburgerschap te verlenen. Hij wil in ruil dat het Congres 25 miljard dollar vrijmaakt voor extra beveiligingsmaatregelen bij de grenzen, waaronder de grensmuur met Mexico. De Democraten en de Republikeinen liggen met elkaar overhoop over het immigratievraagstuk. Recentelijk leek er een akkoord te zijn tussen beide partijen, maar vorige week trokken de Democraten de steun voor de financiering van de grensmuur in, omdat Trump zich niet aan de afspraken zou houden.

Advocaat Bouterse aan zet in Decemberproces

Het Decembermoordenproces in Suriname gaat een nieuwe fase in. De advocaat van hoofdverdachte Desi Bouterse, Irvin Kanhai, zal reageren op de twintig jaar cel die het Openbaar Ministerie (OM) tegen de huidige president van Suriname heeft geëist. Het proces gaat over de moorden in december 1982 op vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire regime onder leiding van Bouterse. Zij waren prominente inwoners van Suriname, zoals advocaten, journalisten en een vakbondsleider. Volgens openbaar aanklager Roy Elgin was Bouterse zeker aanwezig tijdens de moorden in Fort Zeelandia.

Start waarschuwingsacties in Belgische gevangenissen

Het Belgische gemeenschappelijke vakbondsfront (ACV en ACOD) start met waarschuwingsacties tegen het chronisch personeelstekort in de Belgische gevangenissen. De medewerkers starten twee uur later met hun shift. Op 2 februari volgt een 24 urenstaking, gevolgd door nieuwe waarschuwingsacties in de week van 5 februari waarbij dagelijks twee uur later aan de dienst wordt begonnen. Op 9 februari volgt een nieuwe 24 urenstaking. Tijdens eerdere stakingen zaten gevangenen bijna permanent in hun cel. De Raad van Europa uitte naar aanleiding daarvan vorig jaar hun zorgen over de grondrechten van gedetineerden.

En verder:

- Komen de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers naar eigen land voor de jaarlijkse ambassadeursconferentie. Ze komen kennis maken met hun nieuwe ministers, Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en praten over de toenemende spanningen in de wereld.

- Presenteert het CDA in de provincie Noord-Brabant haar langverwachte kalender met 'stoere', Brabantse boeren.

- Is de Duitse president Frank-Walter Steinmeier de eerste Duitse president in 120 jaar die een bezoekt brengt aan Libanon.

TV-tip: Switch

19.25-19.55 uur op NPO 3: Klaas van der Eerden vuurt tijdens de allereerste quiz zonder punten, in vier diverse rondes vragen af op vijf kandidaten. Is een antwoord goed, dan gaat de deelnemer een plek omhoog. Is het antwoord fout, dan valt de deelnemer omlaag. Elke dag is er duizend euro voor de finalist te verdienen.

Weer:

Maandag is het nog steeds zacht en vooral in de ochtend is het vaak droog. In de middag gaat het regen. In de avond volgen er opklaringen en koudere lucht.

