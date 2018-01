Demonstratie in Rusland, uitreiking Grammy Awards

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Demonstratie Russische oppositieleider

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny organiseert een landelijke demonstratie om de aanstaande presidentsverkiezingen van 18 maart te boycotten. Navalny mag van de kiesraad niet aan de verkiezingen meedoen, omdat hij in het verleden is veroordeeld. De oppositieleider zegt dat hij alleen om politieke redenen een voorwaardelijke celstraf heeft gekregen en is het niet eens met de uitsluiting. De manifestatie begint in Sint-Petersburg om 10.00 uur lokale tijd.

Nationale Holocaust Herdenking

In Amsterdam worden slachtoffers van de Holocaust herdacht bij het Spiegelmonument in het Wertheimpark. Het is zondag 73 jaar en een dag geleden dat het vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Om 10.50 uur wordt een stille tocht gehouden en daarna volgen toespraken van onder anderen schrijfster Jessica Durlacher en waarnemend burgemeester van Amsterdam Jozias van Aartsen. De Nationale Holocaust Herdenking vindt jaarlijks op de laatste zondag in januari plaats.

Rotterdamse kandidatenlijst Denk

Denk-leider Tunahan Kuzu maakt zondagmiddag een deel van de Rotterdamse kandidatenlijst bekend. De politieke partij doet op 21 maart voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De eerste zes namen van de Rotterdamse lijst worden zondag gedeeld. Ook in onder meer Amsterdam, Utrecht en Schiedam zal de partij op de stembiljetten te zien zijn.

Grammy Awards

In New York worden de Grammy Awards uitgereikt. Rapper Jay-Z maakt de meeste kans op een felbegeerde muziekprijs; hij is maar liefst acht keer genomineerd. Hij kan er onder meer met de onderscheiding voor het beste album en het beste nummer vandoor gaan. De artiesten Kendrick Lamar, Bruno Mars en Sza zijn ook goede kanshebbers.

Finale Australian Open

In de finale van de Australian Open kan negentienvoudig Grand Slam-winnaar Roger Federer tegen Marin Cilic voor de derde keer een Grand Slam-titel pakken zonder het hele toernooi een set te hebben verloren. De Zwitser van 36 jaar staat in Melboure al voor de dertigste keer in de eindstrijd van een Grand Slam. In de finale van de vrouwen op zaterdag won Caroline Wozniacki van Simona Halep.

Voetbal

In de Eredivisie gaat nummer twee Ajax om 12.30 uur op bezoek bij FC Utrecht. Voor Ajax-coach Erik ten Hag betekent dat een weerzien met de club die hij deze winter verruilde voor de 33-voudige landskampioen. En Feyenoord gaat in De Kuip om 14.30 uur op jacht naar een broodnodige zege op ADO Den Haag.

En verder:

- Houden Cyprus en Finland presidentsverkiezingen. In beide landen maken de zittende presidenten kans op een herverkiezing.

- En nodigt het Mauritshuis in Den Haag iedereen uit die de afgelopen week een tweet met het woord #maurits heeft verzonden. Er was ophef over het weghalen van een buste van Johan Maurits van Nassau.

TV-tip: Sicario

20.00-22.30 uur op Net5: Criminelen worden in veel films stoerder afgeschilderd dan ze verdienen. Niet in Sicario, dat zich afspeelt op de grens tussen de VS en Mexico, een terrein waar drugsbendes dood en verderf zaaien. Als kijker voel je continu de dreiging. Dat klinkt niet als een fijne kijkervaring, maar met een flinke dot spanning pakt dat goed uit.

Weer:

Zondagochtend blijft het grotendeels droog. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt met name in het noorden de kans op motregen wat groter. De zuidwestelijke wind zal aan zee krachtig tot vrij krachtig zijn en elders matig. Met maxima van 10 tot 12 graden blijft het zeer zacht voor de tijd van het jaar. Ook op maandag is het nog relatief warm, daarna gaan de temperaturen omlaag.

