Opening Culturele Hoofdstad, PSV naar FC Twente

Koning en Koningin openen Culturele Hoofdstad van Europa

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn in Friesland om Leeuwarden te openen als Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Friesland biedt dit jaar plaats aan 250 culturele evenementen, die op touw zijn gezet door zestig professionele initiatieven. Aanvullend haken links en rechts honderden amateurs in. De programma's van het zogenoemde LF2018 gaan zoveel mogelijk in op hoe we omgaan met de veranderende wereld, natuur en maatschappij.

PSV op bezoek bij FC Twente

De meest in het oog springende Eredivisiewedstrijd zaterdagavond is om 19.45 uur FC Twente tegen en PSV. Bij de Tukkers kan de 33-jarige Mounir El Hamdoui, deze winter transfervrij opgepikt, zijn rentree maken in de Eredivisie en ook voor Adam Maher wordt het een bijzondere avond. De 23-jarige Maher verruilde de Eindhovense koploper deze maand voor Twente en zal zijn oude club pijn willen doen. De andere Eredivisiewedstrijden zaterdagavond zijn FC Goningen tegen Heracles Almelo (18.30 uur), PEC Zwolle tegen Vitesse (19.45 uur) en NAC Breda tegen VVV-Venlo (20.45 uur).

Duizenden Koerden in Duitsland de straat op om offensief Afrin

Duitse Koerden gaan in Keulen massaal demonstreren tegen het Turkse offensief in de Noord-Syrische regio Afrin. Troepen van president Erdogan willen voorkomen dat Koerdische YPG-milities daar de dienst blijven uitmaken. De organisatie Nav-Dem (Democratisch Gemeenschapscentrum voor Koerden in Duitsland) verwacht volgens de Keulse politie vijftienduizend betogers, maar dat kunnen er ook enkele duizenden meer worden. De veiligheidsdiensten zullen met veel mensen op de been zijn.

Vrouwenfinale Australian Open

Australian Open-finalisten Caroline Wozniacki en Simona Halep staan al jaren aan de top in het vrouwentennis, maar een Grand Slam-titel ontbreekt bij beiden nog op het palmares. De druk is dus hoog bij zowel de Deense als de Roemeense, ook omdat de nummer één-positie op het spel staat. De 26-jarige Halep is nu de lijstaanvoerder, maar als de één jaar oudere Wozniacki wint pakt zij de leiding.

Tsjechië naar de stembus voor presidentsverkiezingen

De Tsjechen gaan voor de tweede keer in korte tijd naar de stembus tijdens de presidentsverkiezingen. De Tsjechische president Milos Zeman, een bewonderaar van Ruslands leider Poetin, staat in de slotronde van de verkiezingen tegenover de pro-westerse scheikundeprofessor Jiri Drahos. Dit blijkt na de eerste ronde die Zeman zaterdag met bijna 39 procent van de stemmen heeft gewonnen. De huidige premier Andrej Babis leidt een minderheidsregering die vooral stoelt op steun van Zeman. De tweede ronde van de verkiezingen ging vrijdag al van start, maar zal zaterdag de hele dag duren. Om 22.00 uur sluiten de stembussen.

Demonstratie tegen Deliveroo

Ruim dertig Nederlandse bezorgers van Deliveroo demonstreren zaterdag samen met Duitse, Franse en Italiaanse collega's in Brussel. Al de hele week wordt daar geprotesteerd tegen de beslissing van Deliveroo om van alle bezorgers zzp'ers te maken. Eerder deze week spande een Nederlandse bezorger een rechtszaak tegen Deliveroo aan. Zondag volgt een staking in Utrecht. Deelnemende bezorgers hebben restaurants gevraagd om uit solidariteit tijdens de staking geen bestellingen via Deliveroo aan te nemen.

- Is de veertigste editie van het Nederlands Kampioenschap bordspel Mens erger je niet!

- Is Astronaut Scott Kelly in Noordwijk om in de Space Expo te vertellen over zijn ervaringen en over zijn Boek Een jaar in de ruimte-een leven lang astronaut.

TV-tip: Donal Skehan: Cook, Eat, Burn!

18.55-19.25 uur op 24Kitchen: Donal Skehan is een van de nieuwste sterren aan het culinaire firmament: hip, jong en idolaat van lekker eten. In Grandma's Boy kookte hij vooral koolhydraatbommetjes met een keur aan Italiaanse omaatjes, maar in Cook, Eat, Burn! gaat hij op de gezonde toer met gerechten die passen bij een actief leven.

Weer:

Zaterdagochtend is het nog vaak grijs, al breekt in enkele regio ook de zon soms door. In de namiddag en avond gaat het vanuit het noordwesten licht regenen en aan zee neemt de zuidwestenwind dan toe naar krachtig of hard, 6 of 7 Bft. Zondag blijft het bewolkt en valt er af en toe wat regen. Met maxima van 10 of 11 graden is het dan zeer zacht.

