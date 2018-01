Speech Trump in Davos, zaak Savannah gaat verder

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Speech van Trump verwacht tijdens economische top

De Amerikaanse president Donald Trump zal naar verwachting een speech houden tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Het vermoeden bestaat dat Trump zal botsen met andere wereldleiders als het gaat om zijn visie op internationale betrekkingen in combinatie met zijn America First-politiek. Staatshoofden, zakenmensen en wetenschappers zijn al sinds dinsdag in Davos bijeen om de economische problemen in de wereld te bespreken.

Zaak over verdachte Savannah uit Bunschoten gaat verder

Een 17-jarige jongen uit Den Bosch moet weer voor de rechter verschijnen wegens de dood van Savannah uit Bunschoten. Het 14-jarige meisje werd in juni dood gevonden in een sloot op een industrieterrein, nadat ze enkele dagen vermist was. De jongen ontkent dat hij het meisje iets heeft aangedaan. Aanvankelijk ging het Openbaar Ministerie (OM) uit van doodslag, maar het onderzoek heeft bewijs opgeleverd voor moord, waarbij sprake is van voorbedachten rade. Omdat de verdachte minderjarige is, vindt de behandeling van de zaak achter gesloten deuren plaats.

Heerenveen en Sparta trappen Erediviseweekend af

Het Eredivisieweekend trapt af met het duel tussen Heerenveen en Sparta om 20.00 uur. Na twee nederlagen hoopt Sparta zijn eerste punt(en) te pakken onder trainer Dick Advocaat. Onder de 70-jarige oud-bondscoach verloren de Rotterdammers thuis van Vitesse en Exceslior. Met een punt achterstand op Roda JC is Sparta hekkensluiter in de Eredivisie. Sc Heerenveen staat op de negende plek en speelde vorig weekend zijn eerste duel na de winterstop met 1-1 gelijk tegen Vitesse.

Toelichting DNA-verwantschapsonderzoek dood Nicky Verstappen

Tijdens een persbijeenkomst in Maastricht wordt de stand van zaken rond het DNA-verwantschapsonderzoek naar de dood van Nicky Verstappen toegelicht. Er is geen doorbraak te melden. Politie, het Openbaar Ministerie (OM) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) laten zien hoe in februari het grootste DNA-verwantschapsonderzoek, dat ooit in Nederland is gehouden, gestalte gaat krijgen. De elfjarige Verstappen werd in augustus 1998 tijdens een jeugdkamp op de Brunssummerheide vermoord. Hij was daar met andere kinderen uit zijn woonplaats Heibloem.

En verder:

- Worden er weer jaartallen vermeld op de nieuwe rioolputdeksels van de gemeente van Utrecht. Het eerste nieuwe putdeksel wordt door wethouder Kees Geldof en raadslid en initiatiefnemer André van Schie gelegd.

- Is het de officiële Nederlandse start van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018

- Rome onthult de gerenoveerde Fontana dei Libri, de Boekenfontein die in 2015 deels werd vernield door Feyenoord-supporters. De fontein is met de opbrengst van de Nederlandse benefietactie Wij Zijn Romeinen gerestaureerd.

TV-tip: 3Doc: Living to the Max

21.30-22.25 uur op NPO 3: Terwijl wij een hoefijzer op elke deur timmeren en gebroken spiegels driftig aan elkaar lijmen, bestaat er ook een wereld waarin thrillseekers en ijskonijnen strijden om de likes van het publiek, terwijl ze hun leven op het spel zetten. Want hoe extremer de truc, hoe groter de aandacht.

Weer:

Vrijdag is het vrij rustig. Vooral in het westen breekt de zon soms door, maar kan ook een bui vallen. Het wordt 7 tot 9 graden. Zaterdag trekt de wind aan. De bewolking neemt ook toe en later gaat het regenen. Zondag valt er eerst wat regen, later blijft het droog. Met 10 graden is het erg zacht.

