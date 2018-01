Nieuwe gesprekken Syrië, verkeerszaken

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Nieuwe ronde vredesgesprekken Syrië

De Verenigde Naties wagen een nieuwe poging een oplossing voor het conflict in Syrië dichterbij te brengen. VN-bemiddelaar Staffan de Mistura heeft de strijdende partijen uitgenodigd in Wenen te komen praten. De focus ligt tijdens de gesprekken op constitutionele onderwerpen. De Veiligheidsraad heeft in een Syrië-resolutie aangedrongen op een nieuwe grondwet, verkiezingen onder VN-toezicht en verantwoordelijk bestuur.

Uitspraak in zaak vrouw die epilepsie verzweeg

Donderdag is de uitspraak in de zaak tegen een vrouw (52) uit Rockanje die terechtstaat omdat ze haar epilepsie-aanvallen verzwegen zou hebben bij het aanvragen van een rijbewijs en vervolgens twee voetgangers doodreed op 30 mei 2014 in Hellevoetsluis. Een paar dagen later werd ze weer achter het stuur van een auto aangetroffen.

Man die wielrenner doodreed voor de rechter

Een 48-jarige man uit Hulst die ervan wordt verdacht in juli 2017 een 60-jarige wielrenner uit Heikant te hebben aangereden, komt voor de rechter. De verdachte zou te hard hebben gereden, teveel hebben gedronken (540 ugl) en de controle over het voertuig zijn verloren. Ook was zijn rijbewijs ongeldig verklaard. Het slachtoffer overleefde de aanrijding niet. Ter plaatse gold een maximale snelheid van 30 km/u.

Arrest Schrems schenden privacy door Facebook

Maximilian Schrems voert bij een Oostenrijkse rechter aan dat Facebook zijn recht op privacy en bescherming van zijn gegevens heeft geschonden. Zeven andere Facebookgebruikers, uit Oostenrijk en andere landen, hebben zich hierbij aangesloten (zij hebben hun vorderingen aan hem overgedragen). De vraag is of Schrems (en de anderen) in Oostenrijk kan procederen dan wel of de zaak voor een Ierse rechter moet worden gebracht, omdat Facebook in Ierland is gevestigd.

En verder:

- Is het Radiogala, met de uitreiking van de Gouden Radioring.

- Lanceert NASA een missie die de grens van de atmosfeer met de ruimte moet gaan bestuderen.

- Worden acht leeuwen die ooit op het dak van het Amstel Hotel in Amsterdam stonden, maar spoorloos verdwenen, teruggeplaatst.

TV-tip: Tattoo Trippers

20.30-21.25 uur op Veronica: Een dolfijntje in je lies, een gewei op je rug of je favoriete voetbalclub in je nek; inmiddels loopt half Nederland rond met een (of meerdere) tattoo(s). In Tattoo Trippers maakt een duo van BN'ers elke week een verre trip om zo'n permanent plakplaatje te laten zetten. Patricia Paay en haar dochter Christina Curry trappen de serie af in Rusland.

Weer:

Donderdag is er veel bewolking en met name in het oosten en zuidoosten valt soms regen. Elders is het zo goed als droog en kan soms even de zon doorbreken. Het wordt een graad of 9 bij een matige zuidwestenwind. Vrijdag zien we de zon vaker. Aan zee valt een enkele bui, verder blijft het droog en het wordt 7 of 8 graden.

