Minister haalt geen kinderen van jihadreizigers terug naar Nederland

Grapperhaus sprak over kinderen die in opvangkampen in Syrië verblijven en die in levensgevaar zijn of onder zeer schrijnende omstandigheden leven.

De coalitiepartijen zijn verdeeld over de kwestie. De ChristenUnie en D66 vinden dat deze kinderen wel moeten worden geholpen om terug te keren. De beide andere regeringspartijen, VVD en CDA, zijn tegen. De VVD vindt dat de kinderen ter plaatse moeten worden geholpen.

''Wij halen geen mensen terug die zich in bezet strijdgebied bevinden", reageerde Grapperhaus.

De situatie is anders wanneer kinderen bij een Nederlands consulaat terechtkomen of in een situatie komen waarbij Nederland ze door de Mareschaussee kan laten opvangen. In dat geval zorgt de regering ervoor dat die kinderen bescherming krijgen en naar Nederland worden teruggehaald, zei de bewindsman.

Grapperhaus noemde het "schrijnend" dat kinderen door hun ouders zijn meegenomen naar het strijdgebied.