Mogelijke recordwarmte, loting UEFA Nations League

Mogelijke recordwarmte

Woensdag wordt het misschien recordwarm in Nederland. Weeronline en Weerplaza melden dat het voor een landelijk dagrecord in De Bilt ten minste 12,2 graden moet worden. Het was voor het laatst zo warm op 24 januari in 1960. De hoge temperaturen zijn het gevolg van een zachte subtropische lucht die vanaf de Azoren naar ons land stroomt.

Komende 5 dagen Max Min Wind Donderdag 9°C 7°C ZW 4 Vrijdag 8°C 3°C ZW 4 Zaterdag 6°C -1°C ZW 3 Zondag 9°C 3°C ZW 4 Maandag 9°C 7°C ZW 4

Loting UEFA Nations League

Het Nederlands elftal komt bij de loting van de eerste editie van de UEFA Nations League de tegenstanders te weten. Oranje zit in divisie A met de sterkste landen en kan gekoppeld worden aan Duitsland, Spanje, België of Portugal (pot 1) en Frankrijk, Engeland, Zwitserland of Italië (pot 2). Omdat het Nederlands elftal nog geen bondscoach heeft, reizen KNVB-directeur Eric Gudde en secretaris-generaal Gijs de Jong naar Zwitserland om de loting bij te wonen. In september, oktober en november worden de duels in de Nations League afgewerkt. Oranje treft de twee tegenstanders zowel uit als thuis. In het voorjaar van 2019 begint de reguliere EK-kwalificatie, waarna er via de Nations League ook nog vier tickets voor het EK 2020 zijn te verdienen.

Rutte op World Economic Forum (WEF) in Davos

Premier Mark Rutte neemt woensdag en donderdag deel aan het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos, dat woensdag begint. Ook minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken, minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Hoekstra van Financiën en minister Bruins voor Medische Zorg en Sport reizen af naar Davos.

Mogelijke rentree Van Persie bij Feyenoord

Bij het inhaalduel tussen FC Utrecht en Feyenoord in de Eredivisie kan Robin van Persie zijn rentree maken voor de Rotterdammers. De aanvaller trainde maandag voor het eerst mee bij de Rotterdammers, nadat hij transfervrij overkwam van Fenerbahçe. Dinsdag werd bekend dat hij is opgenomen in de wedstrijdselectie.

Nationale Voorleesontbijt

De Nationale Voorleesdagen van 24 januari tot en met 3 februari gaan officieel van start met het Nationale Voorleesontbijt op de school El Furkan in Schiedam. De Nationale Voorleesdagen zijn een initiatief van Stichting Lezen en worden georganiseerd door Stichting CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek). Doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.

Uitspraak tegen Braziliaanse oud-president Lula

Woensdag wordt uitspraak gedaan in het hoger beroep van de Braziliaanse oud-president Luiz Inacio Lula da Silva. Hij werd in juli 2017 door een federale rechter veroordeeld tot 9,5 jaar cel wegens corruptie en witwassen. Lula was van begin 2003 tot 2011 president namens de linkse Partij van de Arbeiders (PT). Hij zou volgens de rechter in deze strafzaak voor circa een miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen van de grote bouwonderneming OAS. OAS zou voor Lula een appartement in Guarujá aan de Atlantische kust gerenoveerd hebben. In ruil daarvoor zou de oud-president het bedrijf opdrachten van oliemaatschappij Petrobras, een semistaatsbedrijf, hebben gegund.

En verder:

- Is de Uitreiking van de 23e Ster Gouden Loeki, de publieksprijs voor de beste reclame.

TV-tip: Musical Awards Gala 2018

21.30-23.05 uur op NPO 1: Het gaat goed in musicalland. Meer aanbod, meer vraag. En dat laatste is best knap als je bedenkt dat een kaartje voor het wat commerciëlere werk een flinke duit kost. Vanavond viert musicalland feest met de uitreiking van de Musical Awards. Beroepsliefhebber Frits Sissing presenteert het festijn.

Weer:

Woensdag wordt het op sommige plaatsen recordwarm met maxima tussen 12 en bijna 14 graden. In de middag bereikt een regengebied ons land en gaat het vooral langs de westkust stevig waaien met kans op zware windstoten in de Kop van Noord-Holland en de westelijke Wadden.

