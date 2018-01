Eredivisie in teken van Klassieker Ajax-Feyenoord

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Eredivisie in teken Klassieker

In de Eredivisie draait het zondag maar om één wedstrijd: De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord in de Johan Cruijff Arena. Voor beide ploegen is het een belangrijke wedstrijd. Ajax wil in het spoor blijven van koploper PSV, die later op de dag nog in actie komt. Voor Feyenoord is het een van de laatste kansen om aan te haken in de strijd om de topposities. De Klassieker begint om 14.30 uur.

Leden SPD spreken zich uit over coalitie met CDU van Merkel

De leden van de Duitse sociaal democratische partij SDP komen tijdens een buitengewoon partijcongres bijeen. Tijdens de vergadering mogen de leden zich uitspreken over of ze door willen gaan met de christendemocraten in een coalitie onder leiding van bondskanselier Angela Merkel. De partijleiders hebben een aanbeveling gedaan over het al dan niet beginnen van de gesprekken op 12 januari. Het bestuur van de SPD stemde eerder al in met het aangaan van de coalitiegesprekken.

President Panama brengt bezoek aan Nederland

De president van Panama, Juan Carlos Varela, start zijn driedaags werkbezoek aan Nederland. Het bezoek staat in het teken van de verdere versterking van de bilaterale relatie tussen Nederland en Panama. Specifieke onderwerpen hierbij zijn de maritieme, agro-logistieke en healthcare sector. Maandag is president Varela door premier Mark Rutte uitgenodigd op het Catshuis voor een werklunch. Hierbij zijn minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig.

TV-tip: Soof: Een nieuw begin

21.00-22.00 uur op RTL 4: Nu Kasper en Soof zijn gescheiden, lijkt de rust in het gezin enigszins te zijn wedergekeerd. Maar ja, te veel rust is ook maar saai. Daarom wordt Kaspers eigen ‘mancave’ onbewoonbaar verklaard, waardoor hij tijdelijk intrekt op zolder bij Soof en de kinderen. Deze situatie loopt natuurlijk al rap gierend uit de hand.

Weer:

Zondag is het nog altijd vooral bewolkt, maar blijft het op de meeste plaatsen tot de avond droog. Aan de temperatuur verandert niks. In de avond en nacht naar maandag breidt neerslag zich over het land uit. Lokaal kan het even wit worden door winterse neerslag. Maandag komt zachte lucht binnen en valt uiteindelijk overal regen. Het wordt 4 tot lokaal 10 graden. Na maandag blijft het zeer zacht.

