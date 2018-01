Trump jaar de baas, besluit over Noord-Korea en Spelen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Amerikaanse president Trump één jaar aan de macht

De Amerikaanse president Donald Trump is precies één jaar aan de macht. In één jaar tijd voerde hij onder meer een omstreden inreisverbod voor moslims uit verschillende landen door, kwam hij met een nieuwe belastingwet en erkende hij Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Hij verspreidde volgens verschillende fact-checkers meer leugens dan zijn voorganger Barack Obama en bestempelde zelf grote nieuwsorganisaties als The New York Times en CNN als 'fake news'. Ondertussen is het onderzoek naar de Russische inmenging tijdens de verkiezingen in 2016, het afgelopen jaar steeds verder uitgebreid. Verschillende belangrijke adviseurs zijn al in het onderzoek gehoord.

IOC besluit over voorwaarden deelname Noord-Korea aan Winterspelen

Het Internationaal Olympisch Comité beslist onder welke voorwaarden Noord-Korea kan deelnemen aan de Winterspelen van Pyeongchang. Het land heeft al in een overleg met het organiserende buurland Zuid-Korea kenbaar gemaakt een afvaardiging naar het evenement te zullen sturen. Formeel is Noord-Korea te laat met de inschrijving. ''Alle deadlines zijn inmiddels verstreken'', aldus een woordvoerder van het IOC. ''Daarom moeten we nu onder meer nog kijken naar hoeveel atleten kunnen deelnemen en welke officials worden toegelaten.'' Eerder gaf de sportorganisatie al aan blij te zijn met de komst van Noord-Korea.

Partijcongres SP in Tilburg

De SP komt in Tilburg bijeen voor het 23ste landelijke partijcongres. Het is het eerste partijcongres met Lilian Marijnissen als politiek leider, die op 13 december haar voorganger Emile Roemer opvolgde. Roemer nam afgelopen week afscheid van de Tweede Kamer. Hij sprak de hoop uit dat zijn partij ooit in de toekomst op landelijk niveau mee zou kunnen regeren.

Verkiezingscampagnes voor Gemeenteraadsverkiezingen van start

Verschillende politieke partijen trappen hun campagnes af voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Zo start de PvdA, in aanwezigheid van partijleider Lodewijk Asscher en de Jonge Socialisten de campagne in Den Haag en D66-leider Alexander Pechtold is in Zwolle voor de aftrap van de D66-campagne. De PvdA verloor in 2014 fors bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, de partij haalde ruim 10 procent van de stemmen tegen ongeveer 15 procent vier jaar eerder. D66 was juist de grote winnaar, de partij steeg van zo’n 8 procent van de stemmen in 2010 naar een kleine 12 procent in 2010.

Laatste 1500 meter Ireen Wüst voor Winterspelen

Ireen Wüst rijdt bij de wereldbekerwedstrijden in Erfurt haar laatste 1500 meter voordat ze volgende maand de olympische titel op deze afstand wil heroveren. De vrouwen rijden ook een 500 meter in de Gunda Niemann-Stirnemann Halle, terwijl de mannen uitkomen op de 1000 en 5000 meter. Op die laatste afstand ontbreekt Sven Kramer, omdat hij op trainingskamp is in Italië. Wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen is wel overgevlogen uit Canada.

Vier wedstrijden in Eredivisie

In de Eredivisie staan zaterdagavond vier wedstrijden op het programma, waaronder het degradatieduel in Kerkrade tussen Roda JC en FC Twente. Nummer vier PEC Zwolle hoopt de fantastische eerste seizoenshelft een vervolg te geven tegen NAC Breda, dat trainer Stijn Vreven mist door een schorsing, en ADO Den Haag speelt thuis tegen VVV-Venlo. De avond wordt afgesloten in de Gelredome met Vitesse tegen sc Heerenveen.

En verder:

- Is de Nederlandse versie van het omstreden boek over de Amerikaanse president Donald Trump, Fire and Fury, verkrijgbaar in de boekwinkels.

- Wordt in Amsterdam een poging gedaan het 'Wereldrecord in een ijsbad zitten' te behalen. 1750 mensen doen mee aan de actie buiten bij de concertzaal AFAS Live.

TV-tip: Op Goed Geluk

22.25-23.35 uur op RTL 4: De populaire daitingshow van Carry Tefsen, die tussen 1987 en 1992 bij de TROS werd uitgezonden, wordt door Gordon nieuw leven ingeblazen. Gelukkig is aan het format van de dating­show niet getornd: een vrijgezel kiest, blind, uit drie kandi­daten de ideale date.

Weer:

Zaterdag vallen er aanvankelijk in het noorden buien met tussendoor zon. Later bereikt een neerslaggebied met winterse neerslag het zuiden van het land. Het wordt 3 tot 5 graden, maar in neerslag is het beduidend kouder.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg