Treinverkeer weer grotendeels normaal, gesprek crisis Venezuela

Treinverkeer weer hervat na westerstorm

De NS verwacht dat de dienstregeling op het spoor vrijdag weer grotendeels normaal kan worden uitgevoerd. Reizigers krijgen wel het advies voor vertrek de reisplanner van de vervoerder te raadplegen, omdat er op sommige trajecten kortere treinen rijden of bussen moeten worden ingezet. Door de westerstorm die donderdag over Nederland trok, werd er veel schade aan het spoor aangericht. Op tientallen plaatsen in het land moest spoorbeheerder ProRail daarom werkzaamheden uitvoeren. Donderdag overdag lag het treinverkeer grotendeels stil, pas later in de avond kwam het mondjesmaat weer op gang.

Werkzaamheden aan Haringvlietbrug

In verband met onderhoudswerkzaamheden aan voegovergangen wordt de Haringvlietbrug tussen Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee vrijdagavond tijdelijk voor alle verkeer afgesloten. De geplande werkzaamheden zijn van vrijdag 22.00 tot zondag 5.00 uur, waardoor het verkeer vanuit Rotterdam, Barendrecht of de Hoeksche Waard en richting Bergen op Zoom ter plaatse omgeleid wordt via de A15, A16 , A17 en de A59. De andere kant op wordt het verkeer omgeleid via de A59, A17 en de A16.

Verdachten bestorming moskee Dordrecht voor de rechter

Drie mannen van 22, 26 en 29 jaar en respectievelijk afkomstig uit Amsterdam, Rotterdam en Zaandam, moeten voor de rechtbank verschijnen. Ze worden ervan verdacht deel uit te hebben gemaakt van de groep van ongeveer vijftien man die op 23 juni 2016 's avonds de Turkse moskee aan de Merwedestraat in Dordrecht bestormde. Daar waren op dat moment tot twintig mensen aanwezig, onder wie ook vrouwen en kinderen. Aanwezigen werden gemolesteerd, er werd met een (nep-)vuurwapen gezwaaid en er werden vernielingen aangericht en leuzen geschreeuwd.

Oppositie en president Venezuela praten verder over crisis

De regering van president Maduro en de oppositie van het Zuid-Amerikaanse Venezuela houden opnieuw een ronde van gesprekken met elkaar om te komen tot de oplossing van de politieke en economische crisis in het land. De oppositie wil dat de regering in 2018 vrije en eerlijke presidentsverkiezingen garandeert en dat er humanitaire hulp uit het buitenland komt om de gevolgen van de enorme economische crisis in het land te verlichten. De president wil echter niet tegemoet komen aan deze eisen, omdat hij van mening is dat zijn tegenstanders geweld verkiezen boven de dialoog. Eerder gesprekken mislukten dan ook.

FC Utrecht speelt tegen AZ in Eredivisie

Na ruim drie weken winterstop wordt de Eredivisie hervat met de negentiende speelronde. Na het vertrek van trainer Erik ten Hag naar Ajax zit voormalig assistent Jean-Paul de Jong voor het eerst op de bank bij FC Utrecht. Zijn ploeg speelt thuis tegen de nummer drie van de Eredivisie: AZ.

En verder:

- Is het de 75e verjaardag prinses Margriet.

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers over hoeveel asielzoekers en nareizende gezinsleden er in 2017 naar Nederland kwamen.

- Wordt er tijdens Eurosonic-Noorderslag een debat gehouden over de verantwoordelijkheid van artiesten en festivalorganisaties, naar aanleiding van de vrouwonvriendelijke uitspraken van rapper Boef.

- Houdt actiegroep Groninger Bodem Beweging (GBB) een fakkeloptocht in Groningen in reactie op de recente zware aardbeving in Zeerijp.

TV-tip: Gunpowder

20.35-22.10 uur op Een (België): In 1976 verdween de destijds 17-jarige Jimmy Sullivan spoorloos. Bijna veertig jaar later wordt zijn lichaam gevonden in de kelder van een slooppand. Rechercheur Cassie en haar partner Sunny gaan, gewapend met Jimmy's dagboek, op zoek naar de moordenaar.

Weer:

In de nacht van donderdag op vrijdag kan het plaatselijk glad worden door winterse buien met hagel en misschien ook natte sneeuw. Ook vrijdag overdag blijft er lokaal kans op een winterse bui, maar op de meeste plaatsen schijnt de zon en is het verder droog. De wind is gaan liggen. Bij een matige wind uit het westen wordt het ongeveer 4 graden.

