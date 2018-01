Cijfers over armoede, eerste zitting Catalaans parlement

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Eerste zitting nieuw Catalaans parlement

Het nieuwe Catalaanse parlement houdt woensdag zijn eerste zitting. In december werden er verkiezingen gehouden nadat de oude regering werd afgezet door Madrid nadat Catalaanse bewindslieden de onafhankelijkheid van Catalonië hadden uitgeroepen. De separatisten behaalden tijdens de vervroegde verkiezingen een meerderheid. Naar verwachting wordt ex-premier Carles Puigdemont tijdens de zitting opnieuw verkozen tot regionale leider. Daarnaast worden ook de twee vicevoorzitters en de vier secretariaten gekozen.

Cijfers CBS over armoede in Nederland

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert woensdagochtend een uitgebreid onderzoek naar armoede in Nederland. Daarbij gaat het statistiekbureau in op de vraag welke groepen het hoogste risico op langdurige armoede hebben.

Hervatting zoektocht MH370

Een Amerikaans bedrijf gaat vanaf woensdag een poging doen om het in 2014 verdwenen vliegtuig MH370 te traceren. Maleisië heeft het bedrijf groen licht gegeven om de zoektocht te hervatten. Het bedrijf dat de zoektocht uitvoert, kan tot 70 miljoen dollar (ruim 58 miljoen euro) verdienen door de restanten van het toestel op te sporen. De Maleisische minister Liow Tiong Lai zegt dat de overheid alleen betaalt als de zoektocht succesvol is. (NU.nl schreef eerder dat de hervatting op dinsdag zou plaatsvinden, maar het gaat om woensdag)

Zaak uitbuiting zwakbegaafde man

Woensdag begint de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen drie verdachten voor de uitbuiting van een zwakbegaafde man in Tubbergen. Het gaat om een echtpaar dat de man acht jaar lang als huisslaaf heeft uitgebuit. De derde verdachte, een 59-jarige man uit Hilversum, wordt ervan verdacht dat hij het slachtoffer als katvanger heeft ingezet in een btw-fraudezaak rond de in- en verkoop van auto's.

En verder:

- gaat Eurosonic Noorderslag van start in Groningen.

TV-tip: Dead Donkeys Fear No Hyenas

23.00-0.05 uur op NPO 2: Op het vliegveld van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba ziet regisseur Joakim Demmer iets geks: er wordt een vliegtuig volgeladen met voedsel bestemd voor rijke landen, terwijl een ander vliegtuig voedselhulp komt brengen. Daar wil hij het fijne van weten. Zijn zoektocht naar de bizarre waarheid duurt uiteindelijk zes jaar.

Weer:

Woensdagochtend blijft het buiig. In de loop van de middag breekt wat vaker de zon door. Het is dan 3 tot 6 graden en het blijft stevig waaien, uit het westen met windkracht 5 tot aan zee soms 8, een stormachtige wind. Donderdag gaat het in de ochtend nog harder waaien. Er staat dan enige tijd een westerstorm met kans op zeer zware windstoten van 90 tot 110 km/uur.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg