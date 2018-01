Strafeis politiemol, Advocaat op bank bij Sparta

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Strafeis tegen politiemol Mark M.

Het Openbaar Ministerie zal dinsdag de strafeis uitspreken tegen politiemol Mark M. en vier medeverdachten. M. wordt ervan verdacht betrouwbare politie-informatie te hebben verkocht aan criminelen. Hij deed dit in zijn functie als agent ruim 2,5 jaar lang. In 2015 werd hij gearresteerd samen met een medeverdachte die ook terecht staat. Mark S. zou M. hebben geholpen bij de verkoop van de informatie aan derden. De drie andere verdachten zijn zogenaamde afnemers van de informatie.

Regiezitting dood twee mannen Hooge Zwaluwe

Dinsdag vindt er in de zwaarbeveiligde rechtbank bij Schiphol een regiezitting plaats in het onderzoek naar de dood van twee mannen in Hooge Zwaluwe. Bij een ontmoeting tussen Belgische en Nederlandse criminelen in oktober 2015 werden No Surrender-captain Brian Dalfour en de in het milieu bekende crimineel Muljaim Nadzak doodgeschoten. In totaal vijf Belgen en een Nederlander worden verdacht van betrokkenheid bij het incident. Mogelijk wordt de zaak ook woensdag nog behandeld.

Advocaat voor het eerst op de bank bij Sparta

Dick Advocaat zit voor het eerst op de bank bij Sparta Rotterdam. De oud-bondscoach werd in de laatste week van 2017 aangesteld als opvolger van de ontslagen Alex Pastoor en moet de club behoeden voor degradatie. De wedstrijd tussen Sparta en Vitesse werd vorige maand afgelast vanwege hevige sneeuwval.

Manafort en Gates voor rechter

Paul Manafort, de voormalig campagneleider van president Donald Trump en Richard Gates staan weer voor de rechter voor verhoor. Manafort wordt verdacht van samenzwering tegen de Verenigde Staten en een reeks financiële misdrijven. Manafort werkte in 2016 van juni tot en met augustus voor Trump. Hij nam ontslag toen er berichten verschenen dat hij miljoenen dollars zou hebben gekregen van een pro-Russische partij in Oekraïne. Sinds oktober zitten hij en zijn zakenpartner Gates vast op verdenking van bedrog met belastingen, valse getuigenis en het witwassen van geld.

Hervatting zoektocht MH370

Een Amerikaans bedrijf gaat vanaf dinsdag een poging doen om het in 2014 verdwenen vliegtuig MH370 te traceren. Maleisië heeft het bedrijf groen licht gegeven om de zoektocht te hervatten. Het bedrijf dat de zoektocht uitvoert, kan tot 70 miljoen dollar (ruim 58 miljoen euro) verdienen door de restanten van het toestel op te sporen. De Maleisische minister Liow Tiong Lai zegt dat de overheid alleen betaalt als de zoektocht succesvol is.

Man wil rectificatie Telegraaf-artikel

Soerin Narain, die zich inzet voor vrouwen en meisjes in de Hindoestaanse gemeenschap, eist rectificatie van een artikel in De Telegraaf. De ambtenaar was genomineerd voor de Joke Smit-prijs, (een tweejaarlijkse overheidsprijs voor inzet van vrouwenemancipatie) maar op de dag van de bekendmaking verscheen een artikel met de kop “Genomineerde is pedo”. De man zou jonge meisjes hebben aangerand. Volgens Narain is dat nergens op gebaseerd en wil hij dat het artikel wordt verwijderd en een voorschot op een schadevergoeding.

En verder:

- Paus Franciscus brengt een bezoek aan Chili. Hij gaat naar de steden Santiago, Temuco en Iquique voordat hij naar Peru reist.

TV-tip: The Last Witch Hunter

20.30-22.35 uur op Veronica: Als je er zo onverwoestbaar uitziet als Vin Diesel, kom je prima weg met de rol van onsterfelijke. Dat is het probleem ook niet van deze film met Diesel als een soort agent die al eeuwenlang een wapenstilstand tussen mensen en heksen bewaakt. Met hulp van een goede heks moet hij flink aan de bak als een nare toverkol uit de dood wil opstaan.

Weer:

Dinsdag vallen er verspreid buien, soms met hagel en onweer, later op de dag mogelijk ook natte sneeuw. Tussen de buien door is er soms zon en wordt het 4 tot 6 graden. In de nacht naar woensdag en woensdagochtend vroeg kunnen buien lokaal voor een sneeuwdekje zorgen. Later op de dag nemen de buien af en is er vaker zon bij zo'n 4 graden. Donderdag is het zacht en is de kans op storm groot.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg