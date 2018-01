Gezonken Iraanse tanker vormt gevaar voor milieu China

Het schip bevat 150.000 ton oliecondensaat, een brede noemer voor een aantal bijproducten in de petrochemische industrie. Oliecondensaat is een zeer giftig bijproduct van aardolie en is gevaarlijk voor de omgeving. Zo kunnen dampen een gevaar vormen voor opruimploegen.

Als de hele lading weglekt is er sprake van een van de grootste olielekkages in jaren. Momenteel staat een groot deel van het oliecondensaat nog in brand terwijl het drijft in het water rond de locatie waar het schip zonk.

De Chinese overheid zegt de situatie in de wateren goed in de gaten te houden en het toezicht op te schalen gezien de gevaarlijke situatie.

Doden

De Sanchi botste op 6 januari circa 300 kilometer ten oosten van Shanghai op een vrachtschip uit Hongkong. Dat laatste schip liep weinig schade op, maar de tanker vloog in brand. Van de 32 opvarenden van de Sanchi, dertig Iraniërs en twee mannen uit Bangladesh, is niemand levend teruggevonden.