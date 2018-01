Dit wordt het nieuws: VN-topman naar Colombia, laatste dag EK shorttrack

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Secretaris-generaal Guterres bezoekt Colombia in kader vredesgesprekken

In een poging vrede te bevorden in Colombia, bezoekt de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, het Zuid-Amerikaanse land zondag. Hij zal onder andere spreken met de Colombiaanse regering en enkele groeperingen waaronder de FARC. Ook bezoekt hij een kamp waar voormalige FARC-strijders begeleid worden naar een terugkeer in de 'normale' samenleving. Het land zuchtte decennialang onder drugskartels en criminele bendes. Rebellenbeweging FARC sloot vorig jaar vrede met de Colombiaanse regering. Ook guerillabeweging ELN onderhandelt over vrede met de overheid.

Laatste dag EK shorttrack

In het Duitse Dresden gaat de laatste dag van het EK shorttrack van start. Op deze dag worden de kwartfinale, de halve finale en de finale van de 1000 meter voor dames en heren verreden. Ook is de superfinale op de 3000 meter en vindt de finale plaats van de relay voor zowel de mannen als de vrouwen. Sjinkie Knegt gaat stevig aan de leiding in het klassement bij de mannen en Yara van Kerkhof bezet de derde plaats in het klassement bij de vrouwen.

Voorzitters Eerste en Tweede Kamer sluiten bezoek Caribisch gebied af

De voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer, Ankie Broekers-Knol en Khadija Arib, ronden hun reis af door het Caribisch deel van het Koninkrijk. Zij bezochten de Bovenwindse Eilanden, die zwaar getroffen werden door de orkanen Irma en Maria. Gedurende deze periode werd duidelijk dat de formatie van een nieuwe regering voor het eiland Sint Maarten, is afgerond. Eind vorig jaar zei het parlement van het eiland het vertrouwen op in minister-president William Marlin. Het Nederlandse kabinet heeft een bedrag van 550 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de wederopbouw, maar op voorwaarde dat de regering in zou stemmen met speciale voorwaarden.

En verder:

- Wordt 'de beste hond van Nederland' van 2017 verkozen.

- Is de WK-kwalificatiewedstrijd handbal tussen Nederland en België.

TV-tip: Paleis voor een prikkie

20.30-21.30 uur op SBS6: In het programma Steenrijk, Straatarm ruilden de schatrijke Frank en Rogier een week met een gezin met een kleinere beurs. De extravagante heren bleken erg populair en kregen nu hun eigen programma, waarin ze in een week tijd complete woonkamers omtoveren.

Weer:

Zondagochtend is er eerst nog kans op mist, maar de verwachting is dat de zon zich later op de dag op meerdere plekken in Nederland zal laten zien, vooral in het midden en zuiden. Er staat een matige wind uit het zuidoosten en het wordt 3 graden in het noorden, tot 6 in het zuiden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg