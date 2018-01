Mogelijk dit weekend duidelijkheid over PvdA-Kamerlid Moorlag

Ingewijden houden er rekening mee dat de onderzoekscommissie zaterdag of zondag het rapport uitbrengt over haar bevindingen. De commissie onderzoekt of Moorlag ''nog geloofwaardig'' Kamerlid kan blijven.

Moorlag ligt onder vuur omdat hij in zijn vorige functie als directeur van de sociale werkplaats Alescon arbeidsgehandicapten in dienst heeft genomen via een uitzendbureau.

Dat is voor de werkgever goedkoper waardoor er meer mensen in dienst konden worden genomen. Moorlag zette daarmee in op maximale werkgelegenheid.

Maar daardoor verdienden de uitzendkrachten minder dan hun collega's in vaste dienst. De PvdA strijdt juist tegen deze vorm van schijnconstructies.

In december besloot een rechter in een door de FNV aangespannen zaak dat de uitzendkrachten feitelijk in dienst waren bij Alescon. Daarom moet de sociale werkplaats al deze werknemers met terugwerkende kracht in de periode van 2011 tot 2015 hetzelfde loon en toeslagen betalen als de mensen die vallen onder de cao.

Onrust

De kwestie zorgt voor grote onrust in de PvdA. Onder meer jongerenafdeling de Jonge Socialisten dringen aan op het vertrek van Moorlag. Ook het partijbestuur wil dat het Kamerlid zijn zetel opgeeft.

Aanvankelijk stelde fractieleider Lodewijk Asscher dat Moorlag kon blijven, maar in een telefoongesprek zou hij daar weer op zijn teruggekomen. Er werd volgens Moorlag besloten tot een "agreement to disagree".

Moorlag heeft er al die tijd nooit een geheim van gemaakt dat hij in de Kamerfractie wil blijven en drong vanaf het moment dat de ophef ontstond aan op een onafhankelijk onderzoek.

In de fractie wordt gehoopt dat de affaire snel uit de wereld is. Het zou ''niet handig" zijn als die nog doorettert als volgende week de Tweede Kamer weer begint, zegt een bron.