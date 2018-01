Dit wordt het nieuws: Waarschuwing voor smog, beslissing Trump Iran-deal

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

RIVM waarschuwt voor smog door fijnstof

Gezondheidsinstituut RIVM waarschuwt voor smog door fijnstof vrijdag en komend weekend. De luchtkwaliteit is dan 'onvoldoende' en mogelijk lokaal 'slecht', aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De hoogste concentraties zijn waarschijnlijk in de Randstad en het zuiden van Nederland. Volgens het RIVM verspreidt het stof zich nauwelijks door het rustige weer en zullen de concentraties langzaam oplopen. Naar verwachting zullen de concentraties in het weekeinde wel weer dalen.

Trump beslist over verlengen nucleaire deal Iran

De Amerikaanse president Donald Trump beslist naar verwachting of hij de nucleaire deal met Iran zal verlengen. Om de honderdtwintig dagen moet de president opnieuw goedkeuring geven. Dit deed Trump in oktober niet. Volgens Trump houdt Iran zich niet aan de afspraken zoals die in 2015 in het nucleaire akkoord zijn opgenomen. De Amerikaanse president zei in oktober er daarom alles aan te zullen doen om te voorkomen dat Iran zijn nucleaire programma voortzet.

Zuid-Afrikaanse rechtbank behandelt uitleveringsverzoek Guus van Kouwenhoven

Een rechtbank in Kaapstad, Zuid Afrika, buigt zich over het uitleveringsverzoek voor Guus van Kouwenhoven. De zakenman werd begin december aangehouden in zijn woning in Kaapstad op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie, dat hem wil laten uitleveren. Van Kouwenhoven moet in Nederland nog een celstraf van negentien jaar uitzitten wegens illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia en Guinee.

En verder:

- opent koningin Máxima de vernieuwde Musis ’huis voor muziek’ in Arnhem

- geeft minister Van Nieuwenhuizen het startsein voor het boren van de tunnel Rotterdamsebaan.

- mogen Saudische vrouwen voor het eerst naar een voetbalwedstrijd.

TV-tip: The Big Bang Theory

21.05-21.30 uur op Veronica: Ook Sheldon moet ooit volwassen worden, en dus staat er in dit elfde seizoen een huwelijk met Amy op stapel. Dat betekent niet dat hij gemakkelijker wordt in de omgang. De stress voor het huwelijk maakt hem zelf nog dwarser. Ja, dat kan.

Weer:

Ook vrijdag is het bewolkt en grijs en vooral in de noordelijke helft van het land kan motregen vallen. Het wordt 4 graden in het oosten en 6 in het westen. Zaterdag is het vrijwel droog en mogelijk dat in het zuidoosten de zon af en toe schijnt. Zondag is er op meer plaatsen ruimte voor de zon bij zo'n 5 graden.

