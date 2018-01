Dit wordt het nieuws: Cijfers huizenprijzen, reactie toezichthouder op advies NAM

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

NVM presenteert kwartaalcijfers woningmarkt

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) maakt bekend hoe de Nederlandse woningmarkt zich in het vierde kwartaal van 2017 heeft ontwikkeld. In het derde kwartaal steeg de gemiddelde huizenprijs op jaarbasis met bijna 10 procent naar 264.000 euro. De makelaarsvereniging signaleerde daarbij dat het aantal woningverkopen in de Randstad verder daalde. Dat komt doordat het aanbod de vraag niet kan bijbenen. Zo nam het aantal transacties in steden als Amsterdam, Delft en Leiden met zo'n 15 procent af.

Reactie Staatstoezicht op de Mijnen op advies NAM

Staatstoezicht op de Mijnen komt donderdag naar verwachting met een reactie op het advies van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) dat de gaswinning in Groningen moet worden verlaagd. De gaswinner wil deze maatregel nemen nadat de provincie maandag werd getroffen door de zwaarste aardbeving sinds 2012. De toezichthouder komt daarna met een advies voor minister Eric Wiebes (Economische Zaken) over wat te doen met de gaswinning in Groningen. De regering neemt dit advies doorgaans over.

Trump ontmoet adviseurs over Iran-deal

De Amerikaanse president Donald Trump ontmoet zijn nationale veiligheidsadviseurs om te beslissen of hij de nucleaire deal met Iran verlengt. Dit betekent dat de sancties tegen Iran verder worden gelicht. Trump noemde de deal met Iran, die inhoudt dat het land de nucleaire activiteiten terugschroef in ruil voor verlichting van sancties, eerder "de slechtste deal ooit". Om de 120 dagen moet de president opnieuw goedkeuring geven. Dit deed Trump in oktober niet. Naar verwachting gaat hij vrijdag wel mee in het advies om de deal in stand te houden.

Hoogwater verwacht bij Waal Gorinchem

Het hoogwater, dat woensdag het hoogste punt in de Rijn bij Lobith bereikte, zal donderdag de Waal bij Gorinchem bereiken. Volgens het waterschap Rivierenland duurt dit meestal een dag, daarna zal het water weer gaan dalen. Woensdag bereikte de Rijn bij Lobith een hoogte van 14,64 boven het Normaal Amsterdams Peil (NAP) door de grote regenval in Duitsland van de afgelopen dagen. Deze hoogten komen volgens Rijkswaterstaat eens in de vijf jaar voor.

Zuid-Afrikaanse president Zuma ontvangt Keniaanse collega

De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma ontvangt in Durban zijn Keniaanse collega Uhuru Kenyatta. Zuid-Afrika is een strategische partner van Kenia op veel gebieden, met name handel en veiligheid. Het is het eerste staatsbezoek van Kenyatta sinds zijn beëdiging op 28 november. Kenyatta won in augustus de presidentsverkiezingen, maar de uitslag werd met succes voor de rechter aangevochten door Odinga. Daarom moesten de verkiezingen in oktober over. Kenyatta won toen ruim, omdat Odinga's aanhang de stembusgang boycotte.

En verder:

- komt de zaak voor de rechter van de vrouw die epilepsie verzweeg bij de aanvraag van haar rijbewijs en vervolgens een dodelijk ongeval veroorzaakte.

- wordt in de Rotterdamse gemeenteraad gedebatteerd over de 'salafisten-uitspraken' van burgemeester Aboutaleb.

TV-tip: Rambam

20.55-21.40 uur op NPO 3: Tijdens een omvangrijke undercoveroperatie stuurde Rambam vijf studenten, gewapend met verborgen camera’s, naar de groentijd van diverse grote studentenverenigingen om te zien of gedragscodes ten behoeve van de ontgroeningen nageleefd werden.

Weer:

Donderdag en vrijdag is er nog steeds veel bewolking, en slechts af en toe valt er regen. De wind draait vrijdag naar de oosthoek waardoor de aangevoerde lucht iets kouder wordt. Morgen is het 7 graden, vrijdag en zaterdag 3 tot 6 graden. Pas zondag verwachten we vaker zonneschijn.

