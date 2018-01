Dit wordt het nieuws: Korea's in gesprek over Spelen, leukste uitje bekend

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Schooldirecteur Alphen voor de rechter om ontucht

De directeur van een basisschool in Alphen aan den Rijn, Khalid T., moet zich dinsdag in de rechtbank in Den Haag verantwoorden voor ontucht met een dertienjarig meisje. Volgens het OM heeft hij seks met haar gehad in een hotel. De 32-jarige man ontkent alles. Zijn advocaat heeft eerder al laten weten dat de beschuldigingen "zeer discutabel" zijn. Het gaat dinsdag om een zogeheten pro-formazitting, de zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.

Gesprek Korea's

Zuid-Korea zal dinsdag in gesprek gaan met Noord-Korea. De twee landen gaan in gesprek met elkaar in de demilitaire zone. Volgens een Zuid-Koreaanse woordvoerder zullen de Olympische Winterspelen besproken worden. Maar ook andere onderwerpen waar beide landen belang bij hebben staan op de agenda. De Noord-Koreanen sloten de telefoonlijn aan de grens in 2016. De Verenigde Staten reageerden eerder sceptisch op de Noord-Koreaanse bereidheid tot overleg.

Nominaties BAFTA Awards bekend

In het Princess Anne Theatre in Londen worden de nominaties bekendgemaakt van de BAFTA Awards, de meest prestigieuze Britse filmprijzen. Actrices Natalie Dormer en Letitia Wright zullen de kanshebbende titels aankondigen. Films die daar volgens kenners zeker tussen zitten zijn Lady Bird en Three Billboards at Ebbing, Missouri, die zondag ook meerdere Golden Globes in de wacht sleepten.

En verder:

- Spreken leden van de Tweede Kamer met EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier over de Brexit.

- Begint de sloop van de parkeergarage bij Eindhoven Airport. Het gebouw stortte in mei in door een bouwfout. De vloeren van de parkeergarage voldeden niet aan de geldende norm en waren niet sterk genoeg. Bouwonderneming BAM zal het gebouw stapsgewijs ontmantelen en zal daar circa drie maanden voor nodig hebben. Naar verwachting start BAM begin april 2018 met de nieuwbouw van de parkeergarage. De oplevering is volgens planning begin juni 2019.

- Wordt het "Leukste uitje van Nederland 2018" bekendgemaakt tijdens de Vakantiebeurs in Utrecht. De verkiezing wordt georganiseerd door de ANWB en door de leden werden in totaal honderdduizend stemmen uitgebracht.

TV-tip: Nick & Simon, the Dream

20.30-21.25 uur - SBS6: Het succes van Nick en Simon is het duo nog niet naar het hoofd gestegen. Ze hebben nog steeds voldoende dromen en gaan dit keer op reis naar Suriname om daar door te breken. Het plan is om een nummer 1-hit te scoren en een groot optreden te geven. Maar zit Suriname wel op het palingduo te wachten?

Weer:

Het kan dinsdag in het zuiden en oosten licht gaan regenen. Verder trekken er vooral wat vriendelijke wolken over. In het noorden wordt het niet veel warmer dan 3 graden, in het zuidoosten wordt de 7 graden aangetikt. De wind lijkt na een paar stevige dagen nu wat geluwd. De windkracht zakt naar zwak tot matig en draait naar het zuiden. (Bron: KNMI)

