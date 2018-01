Waterstanden in Rijn verder gestegen

Schotten en keringen moeten voorkomen dat de oude binnenstad onder water loopt. In de loop van volgende week verbetert de situatie waarschijnlijk, verwachten de Duitse autoriteiten.

Düsseldorf verwacht dinsdag de hoogste waterstanden. De stad heeft 40.000 zandzakken achter de hand. Bij Trier is de rivier de Moezel buiten zijn oevers getreden. Ook bij de Saar en de Donau staat het water hoog.

De hoge waterstanden van de Rijn komen door aanhoudende regenbuien in de deelstaten Rijnland-Palts en Baden-Württemberg, in het zuidwesten van Duitsland. Al dat water gaat via Nederland naar de Noordzee.

Nederland

Ook in Nederland zijn op verschillende plekken maatregelen genomen tegen de hoge waterstanden. Zo werd in Nijmegen de Waalkade "obstakelvrij" gemaakt. Omdat voorzien wordt dat de Waalkade gaat overstromen, wordt deze vanaf zondagavond 18.00 uur afgesloten voor verkeer, zo heeft de gemeente bekendgemaakt. Obstakels zoals walstroomkasten en prullenbakken worden verwijderd, verlichtingsmasten worden afgeschakeld.

In Woudrichem worden de stadspoorten gesloten. Het sluiten gebeurt door balken in sleuven te schuiven, waarbij tussen de balken zand wordt gestort. Dit maakt de poort waterdicht. Het is voor het eerst in zes jaar dat de zogenoemde kistdam wordt opgebouwd, zo vertelde Waterschap Rivierenland zaterdag aan Omroep Brabant.

De maatregelen zijn nodig omdat het 'hoogwaterseizoen' is, zegt een woordvoerder van Waterschap Rivierenland. "Het komt wel vaker voor rond deze tijd dat de waterstanden hoog zijn, door een combinatie van smeltwater en veel regen."