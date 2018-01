Dit wordt het nieuws: Kamervoorzitters naar Caraïben, start Wie is de Mol?

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Kamervoorzitters bezoeken Caribisch deel koninkrijk

De Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer, Ankie Broekers-Knol en Khadija Arib, reizen af naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Zij bezoeken de Bovenwindse eilanden in het bijzonder om kennis te nemen van de verwoestingen die de orkanen Irma en Maria hebben aangericht en de activiteiten die in het kader van de wederopbouw worden uitgevoerd. Het werkbezoek begint dit weekend op op Sint Maarten en duurt tot 13 januari.

Turkse minister Cavusoglu op bezoek bij Duitse collega Gabriel

Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Cavusoglu, brengt een bezoek aan zijn Duitse collega Sigmar Gabriel. Cavusoglu zei op nieuwsjaarsdag dat hij erop rekent dat beide landen hun betrekkingen kunnen normaliseren. De afgelopen twee jaar stonden die onder hoogspanning nadat de Duitse komiek Jan Böhmermann de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in 2016 op de hak nam. Turkije wil in het nieuwe jaar de banden met verschillende Europese landen, waaronder Duitsland en Nederland, opnieuw aanhalen.

Nieuw seizoen Wie is de Mol? van start

Zaterdagavond om 20.30 uur gaat alweer het achttiende seizoen van Wie is de Mol? van start. Volgens de makers is dit seizoen met nog meer mysterie omgeven, dan andere seizoenen het geval was. In de spelshow doen verschillende bekende Nederlanders opdrachten, waarmee ze geld kunnen verdienen door de pot. Een iemand is echter aangemerkt als 'de mol' en saboteert de opdrachten zoveel mogelijk ongezien. Vorig jaar werd het programma gewonnen door Sanne Wallis de Vries. Dit jaar doen onder andere presentatoren Jan Versteegh en Simone Weimans mee.

En verder:

- Worden de letters van Lelystad Airport teruggebracht, nadat ze onder het mom van een stunt waren weggehaald.

- Is de aftrap van de verkiezing van de beste Leraar Nederlands.

TV-tip: Ik vertrek

21.35-22.30 uur - NPO1: Hans en Karin hebben het plan opgevat om op Bonaire een midgetgolfbaan te openen. Vol enthousiasme trekken ze naar de Antillen, maar aan een goede voorbereiding ontbreekt het een beetje. Ze hebben namelijk nog geen locatie voor hun nieuwe onderneming en er een vinden, blijkt nog niet zo makkelijk.

Weer:

Het weerbeeld verandert zaterdag nauwelijks. Het is opnieuw bewolkt en er is kans op regen. Wel staat er iets minder wind dan op vrijdag. Het wordt ongeveer 6 graden.

