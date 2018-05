Explosies in Arena (video)

Bekijk video:

Hulpdiensten staan buiten de Arena klaar voor de rampenoefening



De eerste explosie was in het stadion, de tweede in de parkeergarage waar vervolgens brand uitbrak. Toch maakte het publiek geen aanstalten snel te vertrekken. Vervolgens trad het ontruimingssignaal in werking. Een sirene ging af en er werd in vier talen en in het Nederlands omgeroepen: "Attentie, attentie, u dient het stadion te verlaten."

Grote paniek

In het stadion is grote paniek uitgebroken. Mensen klimmen op het podium en proberen via andere uitgangen de Arena te verlaten. Overal is rook en op de tribune liggen gewonden. Mensen trekken aan elkaar en sommigen vallen flauw. Maar een handje vol hulpverleners schiet hen te hulp.

Traumahelikopter

Buiten het stadion staan brandweerwagens en motoragenten. Ook zijn er ambulances en wagens van de mobiele eenheid gearriveerd. Boven het stadion cirkelt een traumahelikopter. Mensen lopen verward rond en de ambulances vervoeren de eerste gewonden.

De brandweer heeft een echt gat gemaakt in de parkeergarage waar de eerste bom afging. Met behulp van een ladder kruipen de brandweerlieden met gasmaskers naar binnen om gewonden naar buiten te brengen. In de parkeergarage staan een paar uitgebrande auto's. Bij het gat liggen lichamen gewikkeld in dekens.

Druppelsgewijs komen er mensen naar buiten vanuit de Arena. De politie heeft een aantal mensen dat weer naar binnen wilde gaan gearresteerd. Een klein gedeelte van de Arena is afgezet voor de oefening. Boven bij de viplounge kijken bestuurders toe hoe de terreuroefening verloopt.

Terreuroefening afgelopen

De terreuroefening Bonfire is rond 19.00 uur woensdag afgelopen. De oefening begon omstreeks 06.00 uur met een dreigbrief over een mogelijke aanslag die binnenkwam per fax bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de NOS.

In Rotterdam werd een raketwerper gevonden en in de Amsterdam ArenA gingen twee bommen af. Duizenden mensen namen vrijwillig deel aan de oefening. De regering en de bestuurders van Amsterdam waren ook van de partij.

'Terreuroefening geslaagd'

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), zijn collega Donner (Justitie) en burgemeester Cohen van Amsterdam kijken woensdagavond terug op een geslaagde terreuroefening. Volgens Remkes is Nederland voor een groot deel klaar voor een terroristische dreiging. "Maar het kan nog beter." Half mei komt het ministerie met de resultaten van een evaluatie.

De drie benadrukten dat er "veel geleerd" is van de oefening. Wel vinden ze dat er meer aandacht moet komen voor de inzet van de Bijzondere Bijstandseenheid (BDE), die de gijzelaars in de oefening moest bevrijden. "Ze waren er wel snel, maar de procedure daarna was te lang", aldus Cohen. "Dat moet korter."

Volgens Remkes was de samenwerking tussen de verschillende overheden en hulpdiensten goed. Het gerucht dat de nationaal coördinator terrorismebestrijding onbereikbaar was, ontkende de minister.