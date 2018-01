Dit wordt het nieuws: Westerstorm trekt over Nederland, F-16's naar Jordanië

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Westerstorm trekt over Nederland

Nederland krijgt te maken met een stevige westerstorm die al vroeg begint. 's Ochtends moet rekening gehouden worden met enkele grote regenfronten die van het westen naar het oosten over het land trekken. Er is dan al kans op windstoten tot 80 kilometer per uur. 's Middags neemt de wind verder in kracht toe en dan zijn windstoten met een snelheid van 80 tot 100 kilometer per uur mogelijk. Ook dan regent het van tijd tot tijd stevig en is er ook kans op onweer. Vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en boven het IJsselmeer is sprake van zware storm, die piekt aan het begin van de middag. Later neemt de wind wat af in kracht, maar het blijft tot in de avond onstuimig.

Pro-formazitting ontsnappingspoging met helikopter uit gevangenis Roermond

De eerste zitting in de zaak die draait om de ontsnappingspoging uit een gevangenis in Roermond gaat van start. Er wordt woensdag gekeken naar vijf van de in totaal zeven verdachten die op 11 oktober probeerden op een vliegveld in het Brabantse Budel een helikopter te kapen, waarmee ze de in Roermond gedetineerde Benaouf A. wilden bevrijden. A. wordt gezien als kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld. De kaping werd verijdeld door de politie, die van het plan op de hoogte was. Bij de achtervolging die volgde, werd een van de betrokkenen doodgeschoten.

Nederlandse F-16's vertrekken op missie naar Midden-Oosten

In totaal zes Nederlandse F-16's vertrekken naar Jordanië voor een hernieuwde bijdrage aan de strijd tegen IS. De Nederlandse gevechtsvliegtuigen lossen de Belgen af, die in de afgelopen tijd toestellen hebben ingezet om de terreurgroep de kop in te drukken in het Midden-Oosten. Nederland deed tussen 2014 en 2016 ook al mee aan de internationale missie. De internationale coalitie heeft IS grotendeels weten te verdrijven uit grote delen van Syrië en Irak. Toch blijft de inzet nodig om het gebied veilig te houden.

En verder:

- Is het zeventig jaar geleden dat Myanmar onafhankelijk werd van Brits-India.

- Praten de Duitse partijen CDU/CSU en de SPD weer verder met elkaar om te kijken of ze tot een regering kunnen komen.

TV-tip: Kijken in de ziel: Premiers

21.15-22.00 uur - NPO2: In alweer het dertiende seizoen van Kijken in de ziel gaat interviewer Coen Verbraak dit keer om tafel met drie Nederlanderse ex-premiers. Met Dries van Agt (CDA), Wim Kok (PvdA) en Jan Peter Balkenende (CDA) reflecteert hij op het leven tijdens het premierschap, maar ook daarna. Hoe kijken de voormalige bewindspersonen bijvoorbeeld aan tegen hun periode na hun functie en wat was de moeilijkste beslissing die ze maakten toen ze nog premier waren?

Weer:

Er is woensdag sprake van een westerstorm, die gepaard gaat met veel regen en mogelijk onweer. Ook zijn er zeer zware windstoten. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de periode tussen 2.00 uur en 18.00 uur.

