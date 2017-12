Dit wordt het nieuws: Halve finales WK darts, Laatste verkoopdag vuurwerk

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Halve finales WK darts

In het Alexandra Palace in Londen worden de halve finales op het WK darts gespeeld. Michael van Gerwen treft na een zege op Raymond van Barneveld de Engelsman Rob Cross. De andere halve finale gaat tussen de Welshman Jamie Lewis en zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor uit Engeland.

Drukte verwacht op laatste dag vuurwerkverkoop

Zaterdag is het zowel in Nederland als in Duitsland de laatste dag dat vuurwerk mag worden verkocht. Vrijdag heeft dit volgens de Verkeersinformatiedienst in de grensregio al tot grote verkeersdrukte geleid. De verwachting is dat het zaterdag nog drukker zal zijn. In 2016 werd voor circa 68 miljoen euro aan vuurwerk verkocht. ING denkt dat het totaalbedrag dat dit jaar aan vuurwerk wordt uitgegeven niet veel hoger zal zijn dan vorig jaar.

Laatste dag OKT in Thialf

Op het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) in Thialf staan twee schaatsnummers op de agenda. Bij de mannen wordt om 17.00 uur de 1500 meter verreden. De vrouwen rijden om 16.00 uur de 5000 meter. Het is de slotdag van het OKT.

En verder:

- Is de laatste uitzending van Kamerbreed op Radio 1. Het programma bestaat sinds begin jaren tachtig.

TV-tip: De Avond van Taal

20.20-22.00 uur op NPO 2: Appongeluk, fipronilei, nepnieuws, genderneutraal en #metoo. Zomaar wat woorden waar je spontaan uitslag van krijgt, maar waar in het afgelopen jaar kwistig mee gesmeten werd. Margriet van der Linden maakt bekend welk woord hét woord van 2017 is en trakteert ons tussen neus en lippen door op een dictee én een taalquiz.

Weer:

Zaterdagochtend regent het weer op veel plaatsen. In de middag wordt het droger. Het kwik stijgt naar 10 tot 13 graden bij een matige tot harde zuidwestenwind.

