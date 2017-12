Dit wordt het nieuws: Van Gerwen tegen Van Barneveld op WK darts

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Van Gerwen treft Van Barneveld op WK darts

Nederlands beste darters treffen elkaar vrijdag in de kwartfinales van het WK in het Alexandra Palace in Londen. De wedstrijd tussen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld begint om 20.00 uur. De Belg Dimitri Van den Bergh neemt het eerder op de dag al op tegen Rob Cross. Phil Taylor treft Gary Anderson en de vierde kwartfinale gaat tussen Jamie Lewis en Darren Webster.

Zaak dodelijk ongeval Almere

De rechtbank behandelt vrijdag een zaak tegen een vrouw die vorig jaar juli een dodelijk ongeval in Almere heeft veroorzaakt. De 26-jarige vrouw uit Amersfoort had haar auto op cruise control gezet en viel in slaap. Ze reed met 143 kilometer per uur tegen haar voorganger, waarna die auto over de kop sloeg en de bestuurder om het leven kwam.

Metro rijdt langer door in Rotterdam

In de nacht van vrijdag op zaterdag rijdt in Rotterdam voor het eerst de metro in de nacht langer door. Het gaat om een proef die een jaar gaat duren en geldt alleen voor de vrijdag- en zaterdagavond. De metro's rijden dan een uur langer door tot 01.30 uur 's nachts.

Hart van tienduidend lampionnen voor KWF Kankerbestrijding

Naar aanleiding van een actie van KWF Kankerbestrijding zal vrijdag een hart worden gevormd van bijna tienduizend lampionnen in het middelpunt van Nederland Op de lampionnen worden de namen van dierbaren geschreven. Zo worden overledenen herdacht en mensen die nu met kanker te maken hebben gesteund. Om de rust in het natuurgebied van het middelpunt te bewaren, kunnen mensen niet langskomen op de locatie. Rond 19:00 uur is het hart volledig gevuld met de duizenden lampionnen en dit is te volgen op Facebook of YouTube.

Laatste dag Limburgs Dagblad

Het Limburgs Dagblad verschijnt op 29 december voor het laatst. De krant die nog een kleine 18.000 abonnees had in Parkstad Limburg was de oudste regionale krant van de provincie en is opgericht in 1918.In de praktijk verandert er voor de lezers weinig. Sinds de fusie met De Limburger verschilde alleen nog het logo op de voorpagina.

En verder:

- staan op het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) in Heerenveen de 1500 meter voor vrouwen (18.20 uur) en de 1000 meter voor mannen (19.16 uur) op het programma.

TV-tip: Freek naar de haaien

20.30-21.15 uur op NPO 3: Het gaat niet zo goed met de haai. Het gaat zelfs akelig beroerd met de bijtgrage reuzemakreel. Jaarlijks worden zo'n honderd miljoen exemplaren gedood door de mens. In perspectief: dat zijn drie haaien per seconde. Freek duikt in dit tweeluik letterlijk in de wereld van de haai. En dat loopt niet altijd even goed af, getuige de Caribische rifhaai die Freek plots aan z'n triceps had hangen.

Weer:

Vrijdagochtend raakt het bewolkt en vanaf de middag trekt een neerslaggebied het land in. Er valt regen, overgaand in natte sneeuw of sneeuw. Mogelijk wordt het lokaal in het oosten en noordoosten eventjes wit. Het kwik ligt iets boven nul. In het weekend wordt het zeer zacht met 10 tot 12 graden.

