Mutko treedt definitief terug als voorzitter organisatiecomité WK in Rusland

Mutko (59) stond onder grote druk sinds hij begin deze maand door het Internationaal Olympisch Comité voor het leven is verbannen van de Spelen wegens betrokkenheid bij het dopingschandaal in Rusland. De FIFA zag echter geen reden om te breken met de invloedrijke Rus.

Mutko vertelde maandag zelf al dat hij zijn functie als voorzitter van de voetbalbond van Rusland voor zes maanden neerlegt. Daardoor had hij bij de start van het WK weer in zijn functie kunnen terugkeren.

De verwachting is dat Alexey Sorokin de rol van Mutko in het organisatiecomité van het WK gaat overnemen. Ook zal Sorokin vermoedelijk zes maanden aan het hoofd staan van de Russische bond.

De 45-jarige Rus zit sinds september in de FIFA-raad - waar hij ook al de plaats van Mutko innam - en was al betrokken bij de organisatie van het WK.

Dopingnetwerk

Mutko was tijdens de Winterspelen in Sochi in 2014 nog minister van Sport. Er was in die periode sprake van een staatsgestuurd dopingnetwerk. Tientallen Russische deelnemens aan de Spelen zijn bij hertesten alsnog positief bevonden en voor het leven geschorst voor de Olympische Spelen.

De openingswedstrijd van het WK in Rusland is op donderdag 14 juni. De finale vindt op zondag 15 juli plaats.