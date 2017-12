Dit wordt het nieuws: Uitspraak zaak luchtkwaliteit, McVegan in Zweden

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak in zaak Nederlandse luchtkwaliteit

De rechter doet woensdag uitspraak in de zaak die Milieudefensie aangespannen heeft tegen de Nederlandse Staat. Volgens de organisatie maakt de overheid zich namelijk schuldig aan het schenden van de mensenrechten op gezondheid.

Volgens MIlieudefensie moet de overheid meer doen om de luchtkwaliteit te verbeteren in Nederland. Veel Nederlanders zouden door het uitblijven van die pogingen ernstige gezondheidsschade oplopen. Ook voldoet de overheid volgens de organisatie niet aan de normen die opgelegd zijn door de Europese Unie.

Rechter spreekt zich uit over verstrekken inkomensgegevens door Belastingdienst

In een rechtszaak die is aangespannen door de Woonbond, wordt woensdag ook een uitspraak gedaan. Deze zaak draait om het, in de ogen van de Woonbond, onnodig verstrekken van inkomensgegevens van de Belastingdienst, aan verhuurders.

Sinds de zomer van 2013 mogen verhuurders van sociale huurwoningen de huren extra verhogen voor bepaalde inkomensgroepen. De Belastingdienst laat daarom aan verhuurders weten in welke inkomenscategorie een huurder valt. Maar volgens de Raad van State is de Belastingdienst niet verplicht om dit te doen.

Russische president Poetin levert documenten voor verkiezingen aan

De Russische president Poetin levert woensdag de benodigde documenten aan voor de kiescommissie in het land en maakt daarmee zijn kandidatuur rond voor de komende presidentsverkiezingen in maart 2018. Uit de meest recente peilingen onder de Russische bevolking is gebleken dat Poetin geldt als de meest populaire kandidaat om in 2018 opnieuw president te worden van het land.

Zijn belangrijkste opponent, Alexei Navalny, kreeg dit weekend van de kiescommissie te horen dat hij defnitief niet mee mag doen aan de komende presidentverkiezingen.

En verder:

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers over het aantal bedrijfsopleidingen dat gevolgd wordt door Nederlandse werknemers.

- Brengt de Turkse president Erdogan een bezoek aan Tunesië, Tsjaad en Sudan.

- Komt de McVegan beschikbaar in restaurants van McDonalds in Zweden en Finland.

- Keert de commissie Ruimte van de gemeenteraad Den Haag terug van reces om te spreken over het stilleggen van de bouw van het omstreden nieuwe cultuurcomplex in de stad.

TV-tip: De wondere wereld van Griet Titulaer

21.45-22.45 uur - NPO1: Wie in de jaren tachtig geïnteresseerd was in techniek kon niet om Chriet Titulaer heen. In het programma. Wetenschappers Lieven Schreie en Diederik Jekel brengen een ode aan Titulaer en belichten een aantal van zijn meeste indrukwekkende voorspellingen in een hernieuwde aflevering van De Wondere Wereld.

Weer:

Woensdag krijgen de meeste delen van het land weer te maken met bewolking. Vooral in de ochtend en in de avond is er daarnaast ook kans op regen. Tussentijds is er net als op Tweede Kerstdag soms ruimte voor enkele zonnige periodes. Het wordt ongeveer 6 graden.

