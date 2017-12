Russische regering wil oproep Navalny tot boycot verkiezingen onderzoeken

Navalny riep maandag op tot een boycot van de verkiezingen van 18 maart nadat de centrale verkiezingscommissie van Rusland had bepaald dat hij niet mag meedoen omdat hem een voorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd.

"De roep om een boycot vereist nauwgezet onderzoek, om te zien of ze wel of niet voldoet aan de wet", zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov dinsdag.

Peskov weigerde commentaar te geven op de beslissing van de verkiezingscommissie en sprak aantijgingen tegen dat de presidentsverkiezing een farce zou zijn zonder Navalny. "Het feit dat een van de zogenaamde kandidaten niet deelneemt, heeft geen invloed op de legitimiteit van de verkiezingen", zei Peskov.

Demonstraties

Navalny heeft meerdere keren vastgezeten voor het organiseren van demonstraties tegen de regering, waarvoor geen toestemming was verleend. Ook een eerdere veroordeling vanwege corruptie zat hem in de weg om door te gaan als presidentskandidaat. De oppositieleider zegt dat de straffen die hem zijn opgelegd politiek gemotiveerd zijn.

Navalny gold als de enige kansrijke tegenstander van de zittende Russische president Poetin. Maar zelfs als Navalny mee had mogen doen aan de komende presidentsverkiezingen, was het de vraag geweest of hij van Poetin had kunnen winnen. Uit recente peilingen is namelijk gebleken dat 80 procent van de bevolking Poetin graag terugziet als president.

Poetin heeft zich ook beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn als president.